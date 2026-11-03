هيئة قناة السويس توسع مشروع الاستزراع المائي بـ 32 قفصا طاقته شمسية

هيئة قناة السويس تعلن التوسع في مشروع الأقفاص السمكية بالتعاون مع شركة أفرامار الإسبانية لإنشاء 32 قفصا يعمل بالطاقة الشمسية لزيادة الإنتاج والتصدير.

تعلن هيئة قناة السويس عن خطوة استراتيجية كبرى لتوسيع نطاق مشروع الاستزراع المائي ، حيث يتم الاتفاق لإنشاء 32 قفصا سمكيا جديدا يعمل بالكامل على الطاقة الشمسية. يأتي هذا التوسع بدعم فني وتكنولوجي من الشركة الإسبانية الرائدة "أفرامار"، في إطار سعى الهيئة لرفع معدلات الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية للأسماك عالية الجودة في الأسواق العالمية.

تفاصيل مشروع التوسع التقني والإنتاجي

تمثل المرحلة الجديدة من مشروع الأقفاص السمكية نقلة نوعية في البنية التحتية للاستزراع المائي، حيث سيتم تزويد الـ 32 قفصا الجديدة بأنظمة متخصصة لضمان المتابعة الدقيقة وجودة المنتج. يعتمد المشروع على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الجودة، وإدارة عمليات الحصاد بشكل دوري وفعال، مما يضمن استدامة الإنتاج وتقليل الفاقد. وقد تم تصميم هذه الأقفاص لتعمل بشكل مستقل عن الشبكات التقليدية، معتمدة على الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس التزام الهيئة بمعايير الاستدامة البيئية.

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يأتي هذا الإعلان عقب نجاح ملحوظ للحملة التجريبية السابقة للمشروع، والتي أسفرت عن حصاد كميات كبيرة من أسماك الدنيس ذات المواصفات العالية. هذا النجاح التجريبي كان الدفعة الأساسية التي أكدت جدوى المشروع، وفتحت الباب للتوسع في الإنشاءات، حيث تم نقل الخبرات المكتسبة مباشرة إلى مرحلة التصميم النهائي للأقفاص الجديدة.

منظور الشركاء والاستراتيجية الفنية

من جانبها، أكدت شركة "أفرامار" الإسبانية، التي تأسست عام 1972 وتضم خبرات واسعة في صناعات المنتجات البحرية، عن رغبتها الجادة في تعميق شراكتها مع الجانب المصري. ويعمل وكيل الشركة تاهيشي لاكونيا على تسليط الضوء على خبرات الشركة المكتسبة في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، مؤكدا التزاما صريحا بنقل الحِزَف الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر المصرية.

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تشمل حزمة الدعم الفني من "أفرامار" توفير المعدات الحديثة لأنظمة التغذية، وأنظمة الرقابة الحيوية على جودة المياه، بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية دورية تغطي جميع مراحل التشغيل. هذا النقل المعرفي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين المحليين وضمان تحقيق الأهداف الإنتاجية المحددة للمشروع بأعلى معايير الجودة الدولية.

التزامات الهيئة والخطوات التنفيذية المقبلة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيسي بالإسماعيلية، على الاهتمام الاستراتيجي بالثروة السمكية كمحرك للتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الشركة المصرية لقناة السويس للاستزراع المائي، تحت إشراف المهندس السيد شلبي، حققت تقدما ملموسا في تطوير المصانع، خاصة بعد افتتاح مصنع التعبئة والتغليف الجديد الذي يدعم سلاسل التوريد.

في ختام الاجتماع، تم توجيه تعليمات صارمة من رئيس الهيئة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقود الخاصة بالتوسع. هذا التسريع الإجرائي يهدف إلى تمهيد الطريق للبدء الفوري في الخطوات التنفيذية للمشروع، لضمان عدم تأخير جدول الزمن المحدد للإنتاج.

الآثار الاقتصادية والتصديرية المتوقعة

يرى الخبراء والمستشارون الفنيون أن هذا المشروع يمثل تجربة رائدة على المستوى المحلي، تفتح آفاقا واسعة للتصدير نحو الأسواق الخارجية التي تتطلب مواصفات صارمة. وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، استشاري الشركة، واللواء هشام أبو سنة، وكيل الشركة في مصر، أن النجاح السابق يهد الطريق للاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة، مما يعزز من القدرة التنافسية المصرية في السوق العالمية.