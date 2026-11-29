هيئة السكة الحديد تعلن فتح باب التقديم على 2666 وظيفة هندسية وفنية بحمائل الثانوية الفنية حتى 13 ديسمبر 2026 عبر البوابة الرقمية.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر رسميًا عن بدء استقبال طلبات التوظيف الإلكتروني لشغل 2666 وظيفة جديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 29 نوفمبر 2026. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لتجديد القوى العاملة وتنمية الكوادر الفنية والهندسية اللازمة لاستدامة العمليات التشغيلية على مدار الخطوط الحديدية، وذلك تماشياً مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتستمر فترة تقديم الطلبات عبر البوابة الرقمية للحكومة الإلكترونية حتى يوم 13 ديسمبر 2026، مما يمنح الراغبين في الانضمام للعمل بقطاع النقل العام نافذة زمنية واضحة ومحددة لإتمام إجراءاتهم.

تفاصيل الوظائف والشروط الأساسية للتقدم

تتوزع الفرص الـ2666 المتاحة على وظائف بالدرجة الرابعة، ضمن المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وتُخصص لحملة المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة. وقد حددت الهيئة شرطاً أساسياً للعمر ألا يزيد عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان، وهو ما يعد عاملاً حاسماً للفئات العمرية المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يشترط أن يكون المتقدم حاملاً لمؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب تماماً مع طبيعة الوظيفة المعينة التي يتقدم لها، لضمان الجودة الفنية في أداء المهام الموكلة.

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وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالنزاهة الأخلاقية والقانونية، حيث يشترط ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يتطلب الإجراء النهائي من المتقدمين الذين يجتازون مراحل الامتحانات والتدريبات بنجاح اجتياز الكشف الطبي المفصل وتحليل المخدرات، وذلك لضمان اللياقة الصحية والبدنية للعمل في بيئة تتطلب مستويات عالية من التركيز والمسؤولية داخل محطات ومحركات القطارات.

التخصصات الفنية المطلوبة والرسوم الإدارية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر 12 تخصصاً فنياً محدداً للوظائف المتاحة، وتشمل المجالات الحيوية التي تدعم البنية التحتية للنقل. ويُنصب التركيز بشكل كبير على خريجي تخصصي الميكانيكا والكهرباء، وهما المؤهلان الأساسيان لشغل وظائف مساعدي قائد القطار وفنيي المناورة وفنيي البراد. كما تشمل القائمة وظائف فنيي الحركة والبلوك وفنيي الإشارات وفنيي المزلقان، فضلاً عن فنيي الصيانة والتجديدات على السكة الحديدية، مما يعكس تنوع الاحتياجات التشغيلية والتقنية للهيئة.

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فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية، حدد الإعلان رسوماً رمزية لإتمام عملية التوظيف، حيث يجب على المتقدم سداد مبلغ 30 جنيهاً مصرياً كرسوم أداء الامتحان عند الحضور الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الجهة الحكومية سداد مبلغ 200 جنيه مصري مقابل تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة لعملية الفرز والاختبار. ويُنوه إلى أن هذه الرسوم يمكن تسديدها نقدًا أو باستخدام البطاقات البنكية في المواعيد المقررة، وهو إجراء قياسي لضمان جديّة المتقدمين وتغطية التكاليف الإدارية للعملية.

المستندات المطلوبة وآليات التقديم الإلكتروني

لتحقيق شرط الفعالية والالتزام بالمعايير القانونية، يتطلب الإعلان من جميع المتقدمين تجهيز أصل شهادة الموقف من الخدمة العسكرية وصورة منها، كوثيقة إلزامية لأي مواطن مصري يتقدم لوظيفة حكومية. وتؤكد الهيئة أن عدم وجود هذه الوثيقة قد يؤدي إلى استبعاد الطلب من القائمة النهائية للمقبولين، مما يستدعي من الراغبين في الانضمام لقطاع السكك الحديدية مراجعة ملفاتهم الشخصية والتأكد من اكتمال أوراقهم قبل فتح باب التقديم.

ويمكن لجميع المواطنين الراغبين في التقدم لفرص العمل المتاحة، والاطلاع على تفاصيل الإعلان الكاملة وشروط شغل الوظائف الدقيقة، الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية مباشرة. وتُعد هذه المنصة الرسمية هي القناة الوحيدة المعتمدة لاستلام الطلبات ومراجعة الاستمارات، حيث تضمن سلامة البيانات وسرية المعلومات الشخصية للمترشحين. ويُعد هذا الإعلان فرصة كبيرة للشباب المتخصص في المجال الفني والهندسي لدخول سوق العمل الحكومي المستقر في واحدة من أبرز الهيئات المصرية.