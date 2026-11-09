هيئة الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار غدا الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 10 نوفمبر 2026: شبورة مائية كثيفة، أمطار متفرقة، ونشاط رياح مضطرب يؤثر على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غداة نشرة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 ، عن تحذيرات هامة تتعلق بحالة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية. وتشمل هذه التحذيرات ترقق الشبورة المائية على طرق محددة، وفرصاً لسقوط الأمطار في مناطق شمال البلاد، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح واضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية، مما يستدعي اتخاذ الحذر اللازم من قبل المواطنين.

تفاصيل درجات الحرارة والليالي الباردة

من المتوقع أن يسود طقس دافئ نسبياً خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ميل واضح للحرارة على مناطق جنوب الصعيد تحديداً. ومع غروب الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليصبح الطقس بارداً على معظم الأنحاء، خاصة في المناطق التي تبتعد عن المناطق الصحراوية الحارة.

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تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة

حذرت الأرصاد الجوية بشدة من تكون الشبورة المائية خلال الفترة الزمنية المحددة من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً. تمتد هذه الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ومن المهم التنويه إلى أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة جداً على بعض الطرق، وهو ما يستدعي من السائقين توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث.

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فرص الأمطار المتقطعة في الشمال

أكدت خرائط الطقس وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً. تتركز هذه الأمطار على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما توجد فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ 10% تقريباً، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد هذه التوقعات الضعيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى أيضاً.

نشاط الرياح وتأثيرها على الحركة البحرية

كشفت الهيئة عن نشاط للرياح أحياناً على أغلب أنحاء الجمهورية، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة. هذا النشاط يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد على فترات متقطعة. كما تحذر الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كيلومتراً في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر.