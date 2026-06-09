هيئة السكك الحديدية المصرية تطلق قطارات نوم مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح للمصيفين

في إطار الاستعدادات لموسم الصيف، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات نوم ومكيفة على خط القاهرة - مرسى مطروح بدءًا من 10 يونيو 2026، مع توفير خيارات حجز متنوعة لتلبية الطلب المتوقع على السفر إلى المدينة الساحلية.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة على خط القاهرة - مرسى مطروح والعكس بدءًا من يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، ضمن الاستعدادات ل موسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب أعداد المصطافين المتجهين إلى محافظة مرسى مطروح.

وصرحت الهيئة بطرح تذاكر هذه القطارات عبر جميع قنوات الحجز المتاحة، بما فيها شبابيك الحجز في محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، والموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الإلكتروني، ووسائل الدفع الإلكترونية الأخرى، لتسهيل عملية الحجز على الركاب. وتتمثل خدمة القطارات المكيفة في درجة ثالثة مكيفة بتذكرة بقيمة 290 جنيهًا للرحلة الواحدة على الخط، مع تخصيص رحلات يومية منتظمة.

فحص大腿 train 1933/1934 يغادر من محطة القاهرة الساعة 11:10 مساءً ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 7:00 صباح اليوم التالي، بينما قطار 1935/1936 يسير في الاتجاه المعاكس من مرسى مطروح الساعة 1:40 ظهرًا ويصل إلى القاهرة الساعة 8:55 مساءً. جاء هذا التشغيل ضمن خطة شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر خلال الصيف، وتقديم وسائل نقل حديثة وآمنة ومريحة، خاصةً مع الإقبال الكبير على مرسى مطروح كإحدى أهم الوجهات السياحية والساحلية في مصر.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل المتابعة اليومية لمعدلات الإشغال والإقبال، ولن تتورع عن اتخاذ أي إجراءات تشغيلية إضافية لضمان أفضل مستوى خدمة للركاب طوال موسم الصيف





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