هيئة سكك حديد مصر تعلن بدء تشغيل قطارات نوم ومكيفة على خط القاهرة/مرسى مطروح

سيتم تشغيل قطارات نوم ومكيفة على خط القاهرة/مرسى مطروح والعكس، اعتبارًا من الأربعاء المقبل. هذا في إطار الاستعدادات لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات نوم و مكيفة على خط القاهرة/مرسى مطروح والعكس، اعتبارًا من الأربعاء المقبل. هذا في إطار الاستعدادات ل موسم الصيف و تنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

وسيتم تشغيل قطار 1933/ 1934 القاهرة/مرسي مطروح يوميًا اعتبارًا من الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي. كما سيتم تشغيل قطار 1935/ 1936 مرسى مطروح/القاهرة يوميًا اعتبارًا من الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20.

كما سيتم تشغيل قطار 773/ 772 القاهرة/مرسى مطروح اعتبارا من السبت الموافق 20 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي. كما سيتم تشغيل قطار 775/ 774 مرسى مطروح/القاهرة اعتبارا من الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالي.

كما سيتم تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة/مرسي مطروح يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 11 يوليو المقبل، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:35 صباح اليوم التالي. كما سيتم تشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح/القاهرة يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 11 يوليو المقبل، حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 21:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:15 صباح اليوم التالي.

وأكدت الهيئة حرصها على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الخاصة بالاستعداد للموسم الصيفي؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب





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