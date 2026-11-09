هيئة تنمية الصعيد تُطلق استراتيجية متوسطة الأجل لتعزيز التنمية والاستثمار في صعيد مصر

في حفل رسمي عقد بمقر معهد التخطيط القومي، أطلقت هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع المعهد استراتيجية متوسطة الأجل تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في محافظات الصعيد العشر، بحضور وزراء ومحافظين وكبار المسئولين، بهدف تحويل المقومات الاقتصادية إلى فرص عمل واستثمار حقيقية.

في خطوة تاريخية وحاسمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر ، أطلقت هيئة تنمية الصعيد ، بالتعاون الوثيق مع معهد التخطيط القومي ، استراتيجيةها متوسطة الأجل وخطتها التنفيذية الشاملة.

وقد جرت فعاليات الإطلاق خلال مؤتمر رسمي عقدها يوم الاثنين الموافق التاسع من نوفمبر عام 2026، بمقر معهد التخطيط القومي، تحت شعار الميمونة 'استراتيجية تصنع مستقبل الصعيد'. ويأتي هذا الإطلاق في سياق استراتيجية وطنية كبيرة تهدف إلى ترسيخ مبادئ التنمية الشاملة والدائمة في محافظات صعيد مصر، مما يعكس التزاما راسخا من الدولة المصرية بتحويل المقومات الاقتصادية والجغرافية للمنطقة إلى فرص استثمارية حقيقية ومنتجات محلية وخدمية تسهم في رفع المستوى المعيشي للسكان.

Also read بطولة محمد فراج.. جمال العدل يكشف مفاجآت مسلسل في حتة تانية برمضان 2027

حضور رسمي واسع يعكس طابع حدث وطني تشاركي

وقد حضر حفل الإطلاق نخبة من المسئولين الكبار ومن بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، إضافة إلى مجموعة من محافظي صعيد مصر مثل محافظ بني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وأسوان، بالإضافة إلى نواب المحافظين وقادة الجهات الحكومية ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية وأعضاء مجلس النواب، مما يعكس الطابع التشاركي الواسع لهذا الحدث الوطني. أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقطة تحول محورية في مسيرة العمل المؤسسي للهيئة، وبداية لفصل جديد يعتمد بشكل جوهري على التخطيط الاستراتيجي الدقيق، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن هذه الاستراتيجية هي تتويج طبيعي لجهود الهيئة منذ تأسيسها في عام 2018، وتتوافق بشكل تام مع توجيهات القيادة السياسية العليا، وأحكام الدستور المصري، ولا سيما المادة 236، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وكذلك مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الشاملة. واستهدف الاستراتيحية تسريع وتيرة التنمية بمحافظات الصعيد العشر التي تبلغ مساحتها نحو 70 في المئة من إجمالي مساحة مصر ويقيم بها قرابة 33 مليون نسمة، وذلك من خلال البناء على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تم إنجازها منذ عام 2014، ومعالجة التحديات التنموية القائمة، وتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية الفريدة لكل محافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتقليل الفجوة التنموية.

Advertisement

وزيرة التنمية المحلية تسلط الضوء على مشروعات تنموية

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن محافظات الصعيد تتمتع بمقومات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة تحتاج إلى تعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تمثل إطارا داعما ومكملا لجهود الوزارة، ويعزز التنسيق والتكامل بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات وتقليل ازدواجية الجهود. وأوضحت الوزيرة أنه تم عرض عدة مشروعات تنموية الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، منها دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون في الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية في بني سويف، والربط بين السياحة والحرف المحلية في الأقصر، وتطوير سلاسل قيمة التمور في أسوان.

كما أعرب الدكتور أشرف العربي عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة، مؤكدا أن الاستراتيجية تهدف إلى توجيه الموارد بكفاءة وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم المناطق الأكثر احتياجا. وقد شملت فعاليات المؤتمر عرض فيلم وثائقي لجهود الهيئة، متبوعاً بجلسة حوارية موسعة مع المحافظين والخبراء لمناقشة آليات التنفيذ وأولويات التنمية على أرض الواقع، مما يؤكد عزم الجميع على تحويل الخطط الورقية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع المباشر على أبناء الصعيد.