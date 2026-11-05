هيئة قناة السويس تعزز الاستزراع المائي بشراكة مع أفرامار الإسبانية

هيئة قناة السويس تتعاون مع شركة أفرامار الإسبانية لتوريد زريعة الأسماك لمشروع الأقفاص التجريبي، بهدف زيادة الإنتاجية والتصدير للخارج وتطوير البنية التحتية.

التقت هيئة قناة السويس ، برئاسة الفريق أسامة ربيع ، بالسيد Tahiche Laconia، وكيل شركة أفرامار الإسبانية، بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي. حضر الاجتماع المهندس السيد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، لتفصيل تفاصيل الشراكة الاستراتيجية في قطاع الثروة السمكية. يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للصناعات السمكية وتطوير آليات الإنتاج المحلي.

تفاصيل التعاون وتوريد زريعة الأسماك

تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بمشروع الأقفاص السمكية التجريبي التابع لشركة قناة السويس للاستزراع المائي. تتولى شركة أفرامار الإسبانية مسؤولية توريد زريعة الأسماك اللازمة لتغذية هذا المشروع الوطني الكبير. يسعى الطرفان إلى تحقيق تكامل فني وتقني يضمن نجاح المراحل التشغيلية الأولى للمنتج.

Also read تفاصيل أحدث أعمال الميكرودراما مسلسل نور.. صوت غامض يقلب حياة مطربة شابة

رؤية الهيئة لتطوير الإنتاج والتصدير

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاهتمام الكبير بالمشاركة الفعالة في دعم جهود تنمية الثروة السمكية. وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في رفع مستوى القطاع. أشار رئيس الهيئة إلى تقدم شركة الاستزراع المائي في تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاجية. تم افتتاح مصنع جديد لتعبئة وتغليف الأسماك، مما وسع الأنشطة الصناعية المرتبطة بالقطاع.

وصف الفريق ربيع مشروع الأقفاص السمكية بأنه انطلاقة قوية لزيادة إنتاج الأسماك عالية الجودة. يهدف المشروع إلى فتح مجال أوسع للتصدير إلى الأسواق الخارجية. نجح المشروع في نطاقه التجريبي بحصاد كميات من أسماك الدنيس، مما يعزز الثقة في جدواه الاقتصادية.

Advertisement

الخبرات الإسبانية ونقل التكنولوجيا

أعرب السيد Tahiche Laconia، وكيل شركة أفرامار الإسبانية، عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس. استعرض وكيل الشركة تجاربها الناجحة في مجالات أوروبا والشرق الأوسط. أكد التزامه بنقل الخبرات للجانب المصري من خلال تدريب الكوادر البشرية محلياً.

يشمل النقل التقني تطوير نظم المراقبة المتقدمة وتغذية الأسماك وجودة المياه. تلزم شركة أفرامار بالمتابعة الدورية لمراحل العمل المختلفة لضمان نجاح المشروع. تعمل الشركة على تطبيق أحدث المعايير العالمية لضمان جودة المخرجات النهائية.

الجانب الفني والاستدامة الشمسية

أكد المهندس السيد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، جاهزية المشروع تقنياً. أشار إلى عمل المشروع بالكامل بالطاقة الشمسية وفقاً للدراسات الفنية المعتمدة. يتضمن المشروع إنشاء 32 قفصاً سمكياً مجهزة بأنظمة متخصصة في مراقبة الجودة. تعتمد هذه الأنظمة على المتابعة الدورية وعملية الحصاد الآمن والفعال.

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، استشاري شركة قناة السويس للاستزراع المائي، أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر. وصف الخطوة بأنها كبيرة نحو التصدير للخارج وتعزيز مكانة المنتجات المصرية. أكد اللواء هشام أبو سنة، وكيل شركة أفرامار في مصر، أن نجاح المشروع التجريبي يفتح المجال للتوسع.

Advertisement

ناقش الجانبان التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بمشروع التوسع في الأقفاص السمكية. وجه الفريق أسامة ربيع بضرورة تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد. يجب بدء الإجراءات التنفيذية خلال الفترة المقبلة لضمان استمرارية الأهداف الطموحة. تأسست شركة أفرامار الإسبانية عام 1972 وهي متخصصة في تجهيز وتخزين واستيراد وتصدير المنتجات البحرية.