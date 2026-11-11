هيئة الشارقة للكتاب تطلق مبادرة أنشر لدعم الناشرين في عصر الذكاء الاصطناعي

إيمان بن شيبة تكشف عن استراتيجية هيئة الشارقة للكتاب لتأهيل ناشرين جدد عبر برنامج أنشر، مع التركيز على التحديات التقنية وحقوق الملكية الفكرية.

أكدت إيمان بن شيبة ، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية ب هيئة الشارقة للكتاب ، أن الهيئة تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لدعم صناعة الكتاب والنشر. تأتي هذه الجهود من خلال مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية التي تتجاوز تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب لتشمل دعم الناشرين وتعزيز انتشار اللغة العربية عالمياً.

مبادرة أنشر تأهل الجيل الجديد من الناشرين

أوضحت بن شيبة أن مبادرة أنشر أطلقت قبل نحو عامين برعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب. تهدف المبادرة إلى تأسيس جيل جديد من الناشرين القادرين على إدارة مشروعاتهم بصورة احترافية وتحقيق الاستدامة في سوق النشر amidst التحديات الاقتصادية.

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جاءت المبادرة استجابة للتحديات التي تواجه صناعة النشر في المنطقة العربية والعالم، في ظل تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل. تفرض هذه الظروف ضرورة امتلاك الناشرين المعرفة والخبرات اللازمة لإدارة دور النشر وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعثرها وإغلاقها خلال سنوات قليلة من تأسيسها.

ثلاثة مسارات تدريبية لتأسيس دور نشر ناجحة

تشمل مبادرة أنشر ثلاثة مسارات رئيسية هي إطلاق ونمو وابتكار. يستهدف مسار إطلاق الناشرين الجدد الراغبين في دخول المجال، من خلال برنامج تدريبي مكثف لمدة أربعة أسابيع يعقبه دعم ومتابعة لمدة عام كامل لضمان نجاح المشروع.

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يتناول البرنامج مختلف جوانب تأسيس وإدارة دار النشر، بدءاً من تحديد هويتها واختيار توجهها الأدبي والكتب التي ستصدرها. يمتد التدريب ليشمل التحرير والتصميم وأنواع الورق والتعامل مع المطابع وصولاً إلى الجوانب الإدارية والمالية واللوجستية والتسويقية.

تحديات الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية

فيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة النشر، أكدت بن شيبة أن استخدام هذه التقنيات يفرض على الناشرين ضرورة الانتباه إلى حقوق الملكية الفكرية. يجب على الناشرين الشفافية في الإفصاح عن مدى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى لتحديد الحقوق القانونية.

من أبرز الإشكاليات المرتبطة بالمحتوى المنتج بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي مسألة حقوق الملكية، إذ قد لا يتمتع هذا المحتوى بالحماية ذاتها التي تتمتع بها الأعمال الإبداعية البشرية. يؤثر ذلك على أهلية الكتاب للمشاركة في الجوائز الأدبية أو الاستفادة من حقوق الترجمة والنشر الحصري.

التوسع الدولي ونقل الخبرات للدول العربية

مساري إطلاق ونمو ضمن مبادرة أنشر يستهدفان السوق المحلية، إلا أن الاستفادة منهما تمتد إلى المستوى الدولي. تدعم الهيئة خريجي هذه البرامج للمشاركة في عدد من أبرز المعارض المتخصصة، ومنها معارض لندن وبولونيا وفرانكفورت للكتاب.

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نفذت الهيئة بالفعل برنامجا تدريبيا للناشرين العمانيين، بناء على طلب الجانب العماني قبل انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب. توجه فريق من المدربين بالهيئة إلى سلطنة عمان وقدم لهم برنامجا تدريبيا مكثفا لمدة يوم واحد تناول الموضوعات التي حددوها وفقا لاحتياجاتهم.

يعتمد الجانب الاقتصادي بشكل أساسي في استراتيجية الهيئة، إذ تعتمد دور نشر كثيرة على المعارض الدولية لتحقيق جانب مهم من مبيعاتها وعوائدها السنوية. يستند هذا التوجه إلى اهتمام الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالكتاب والقراءة واللغة العربية.