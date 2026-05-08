هيئة الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحي وارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الجمهورية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من اضطراب ملاحي كبير وارتفاع درجات الحرارة، مع نشط رياح قوية على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة. وناشدت الهيئة المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة الصباحية ومواجهة التقلبات الجوية.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية ، اليوم الجمعة 8 مايو 2026، تحذيرات متعلقة بحالة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرةً إلى اضطراب ملاحي كبير وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التقلبات الجوية. كما رصدت الهيئة نشاطاً رياحياً قوياً على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر، وهو ما يشكل خطراً على الصيادين ورواد الأنشطة البحرية. وناشدت الهيئة جميع المبحرين باتخاذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة.

فيما يتعلق بالظواهر الجوية الأخرى، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد. وأشارت إلى احتمال سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد نتيجة تكون بعض السحب المنخفضة. كما ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة الصباحية، والالتزام بالتدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الربيعية والارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأكدت على أهمية متابعة التحديثات الجوية بانتظام، خاصةً للمواطنين الذين يقومون بأنشطة خارجية أو سفر خلال هذه الفترة. كما نصحت الهيئة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصةً في المناطق التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة. كما أوضحت أن هذه التقلبات الجوية تأتي في إطار التغيرات المناخية الموسمية، والتي تتطلب من المواطنين والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هيئة الأرصاد الجوية اضطراب ملاحي ارتفاع درجات الحرارة شبورة مائية رياح قوية

United States Latest News, United States Headlines