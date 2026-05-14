هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضرات طبية مغشوشة وتكشف طرق التمييز بين الأصلي والمقلد

تحذير عاجل من هيئة الدواء المصرية بشأن سحب مستحضرات Hair plus Back وDanset من الأسواق لوجود عبوات مغشوشة، مع تقديم نصائح تفصيلية للمواطنين للتعرف على الأدوية الأصلية.

في خطوة تعكس مدى التزام الدولة المصرية بحماية الأمن الصحي القومي، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لسحب مجموعة من المستحضرات الطبية المغشوشة من الأسواق المحلية.

تأتي هذه التحركات في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان وصول أدوية آمنة وفعالة للمواطنين، ومكافحة ظاهرة تزييف الأدوية التي تعد جريمة تمس حياة الإنسان بشكل مباشر. وأكدت الهيئة أن الرقابة المستمرة والتدقيق في سلاسل التوريد يمثلان الركيزة الأساسية لمنع تسرب أي منتجات مجهولة المصدر إلى الصيدليات أو مراكز التوزيع.

إن خطورة الأدوية المغشوشة لا تكمن فقط في عدم فعاليتها العلاجية، بل في احتمالية احتوائها على مواد كيميائية ضارة أو شوائب قد تؤدي إلى مضاعفات صحية وخيمة تطال مختلف أجهزة الجسم، مما قد يتسبب في فشل عضوي أو تفاعلات تحسسية خطيرة تهدد حياة المريض. وفي تفاصيل المنشور الرسمي، أشارت الهيئة إلى رصد مستحضرين حيويين يتم تداولهما في الأسواق بعبوات غير أصلية.

الأول هو مستحضر Hair plus Back Lotion بتركيز 5%، وهو منتج يستخدم على نطاق واسع في علاج حالات تساقط الشعر والصلع الوراثي. وقد جاء قرار وقف تداول هذا المستحضر بناء على إخطار رسمي من الشركة المصنعة الأصلية، والتي أفادت بوجود عبوات مجهولة المصدر يتم ترويجها في الأسواق وهي لا تعود لخطوط إنتاجها.

أما المستحضر الثاني فهو Danset بتركيز 8 مجم في عبوات سعة 4 مل، وهو دواء حيوي يستخدم كمضاد للغثيان والترجيع، وقد اتخذت الهيئة قراراً فورياً بوقف تداوله بعد التأكد من وجود كميات مغشوشة ومجهولة المصدر تحاكي المنتج الأصلي. هذا التلاعب في الأدوية الحيوية يمثل تهديداً جسيماً لأن المرضى الذين يعانون من الغثيان والقيء قد يحتاجون إلى تدخل علاجي دقيق، واستخدام دواء مغشوش قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية.

ومن أجل حماية المستهلك، وجهت هيئة الدواء المصرية نداءً عاجلاً إلى كافة المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد عند شراء الأدوية. وأكدت الهيئة أنه في حالة وجود أي شكوك حول أصالة المستحضر الدوائي، يجب على المواطن عدم استخدامه فوراً والتوجه إلى الصيدلي المسؤول للحصول على استشارة مهنية، أو التواصل مباشرة مع الخط الساخن المخصص للهيئة للإبلاغ عن أي اشتباهات.

كما حرصت الهيئة على توضيح نقطة جوهرية لتهدئة الرأي العام، وهي أن قرار السحب يتعلق بتشغيلات محددة تم رصد تزييفها، ولا يشمل قرار الوقف المستحضر الطبي بشكل عام في كافة تشغيلاته الأصلية، مما يعني أن النسخ الأصلية التي تحمل بيانات التصنيع الموثقة تظل آمنة للاستخدام. وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، قدمت الهيئة دليلاً إرشادياً مبسطاً لتمكين المواطنين من التفرقة بين العبوات الأصلية وتلك المقلدة.

وأوضحت أن الفحص الدقيق للعبوة الكرتونية الخارجية يمكن أن يكشف التزييف، حيث أن العبوات الأصلية تتميز بوجود بيانات محفورة بدقة في الوجه السفلي للعلبة الخارجية وكذلك على الشريط الداخلي، بينما تفتقر العبوات المقلدة لهذا الحفر وتعتمد عادة على الطباعة العادية التي يسهل تزويرها. علاوة على ذلك، أشارت الهيئة إلى علامة فارقة ومهمة جداً في زجاجات الأدوية، حيث تحمل الزجاجات الأصلية علامة بارزة على شكل رقم 8 عند الحافة، في حين أن العبوات المغشوشة تحمل علامة على شكل رقم 4.

هذه التفاصيل الدقيقة تمثل خط الدفاع الأول للمستهلك للوقاية من الوقوع في فخ الأدوية المقلدة. ختاماً، تشدد هيئة الدواء المصرية على أن مكافحة تزييف الأدوية هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والصيادلة والمواطنين. إن الالتزام بشراء الأدوية من مصادر موثوقة وصيدليات مرخصة يقلل من فرص التعرض للمواد المغشوشة.

وتستمر الهيئة في تكثيف حملاتها التفتيشية وتطوير أنظمة التتبع الدوائي لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يحاول العبث بصحة المواطنين من خلال ترويج منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وذلك ضماناً لحق كل مواطن في الحصول على علاج آمن وفعال





