هيئة قناة السويس تدشن سفن صيد رزق وقاطرات عزم بسفاجا، ضمن خطة لتوطين الصناعة البحرية وتصدير القاطرات، مع زيادة ملحوظة في حركة الملاحة والإيرادات.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تدشين واستلام عدد من الوحدات البحرية الجديدة ب سفاجا ، بحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، مصطفى الدجيشي رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ، وكوادر الشركة التنفيذية. شملت المراسم بدء تجارب قاطرتين من طراز عزم بقوة شد 90 طنًا، وهما القاطرتان السابعة والثامنة ضمن المرحلة الأولى التي تضم 10 قاطرات، بالإضافة إلى تدشين سفينتي صيد أعالي بحار من طراز رزق.

مواصفات سفن الصيد رزق وتوطين الصناعة

تتماثل المواصفات الفنية لسفينتي الصيد أعالي البحار رزق 4 ورزق 5 من بناء مصنع مصر، ويبلغ طول السفينة الواحدة 50 متراً، وعرضها 10.5 متر، بغاطس 4.2 متر، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة، ويتم بناؤهما تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA. وأكد الفريق أسامة ربيع أن سفن الصيد من طراز رزق هي التكنولوجيا الأولى من نوعها لبناء وتصنيع سفن الصيد أعالي البحار في مصر بجودة عالمية وتجهيزات غير مسبوقة للصيد بالمياه الدولية.

Also read منتخب السنغال بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025 بقرار تاريخي من المحكمة الرياضية

استراتيجية التصدير والتوطين البحري

ووضح ربيع أن قناة السويس تستهدف توطين صناعة سفن الصيد وتحديث أسطول الصيد المصري من سفن الصيد أعالي البحار والصيد الساحلي وفق التكنولوجيا الأحدث عالميًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة. وأشار ربيع إلى بناء 50 قاطرة بحرية بغرض التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن توطين صناعة سفن الصيد المتطورة تعد نقلة نوعية في تطور صناعة بناء السفن والوحدات البحرية في مصر ونقطة الانطلاق نحو التصدير واكتساب الخبرات للمنافسة الإقليمية.

زيادة حادة في الملاحة والإيرادات

وجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة عن تزايد معدلات الملاحة بالقناة تزامنًا مع عودة العديد من خطوط الشحن الكبرى، لافتًا إلى أن التقارير الملاحية منذ بداية شهر نوفمبر الجاري سجلت عبور 1194 سفينة بحمولات صافية 72 مليون طن، ومحققة إيرادات 593 مليون دولار، مقابل عبور 886 سفينة بحمولات 37 مليون طن بإيرادات 295 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

Advertisement

النتائج الإحصائية للنمو البحري

سجلت حركة الملاحة خلال هذه الفترة زيادة قدرها 34.8% لأعداد السفن، و92.2% للحمولات، و101.2% للإيرادات، مما يعكس الانتعاش القوي في القطاع البحري وتحسن الأداء المالي للمنطقة. كما كشف ربيع عن اعتزام الهيئة مضاعفة القدرة الإنتاجية للترسانات والشركات التابعة لها، وزيادة معدلات الأداء لتدشين وحدتين بحريتين شهريًا، بما يعكس توجه القناة نحو زيادة حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

شراكة استراتيجية وتصدير القاطرات

من جهته، أشاد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بالخطوات التي اتخذتها هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة وانعكاسها على توفير فرص عمل للشباب بإقليم الصعيد وإعداد كوادر فنية مؤهلة. وأكد البرقى أن معدلات الإنجاز التي تجرى بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر غير مسبوقة، معربًا عن فخره بما تحقق على أرض الشركة بسفاجا، متمنيًا لهم دوام النجاح في مسيرتهم الصناعية.

فيما أكد مصطفى الدجيشي رئيس شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشراكة مع قناة السويس فتحت آفاقًا جديدة لتوطين صناعة الوحدات البحرية الأكثر تعقيدًا والأضخم حجمًا، وإعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة لدعم الصناعة الوطنية. وأوضحت الشركة أن الشراكة أثمرت عن إنشاء شركة قناة السويس للقوارب الحديثة وتعزيز قدرات ترسانة جنوب البحر الأحمر وتطوير بنيتها التحتية لنقل نوعية لمستقبل الصناعة البحرية في مصر.

وأشار الدجيشي إلى اعتزام شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تسليم قاطرتين من طراز عزم بقوة شد 90 طنًا لشركة نيري الإيطالية خلال الفترة القادمة، وتعزيز هذا التعاون بتوقيع عقد اتفاق في القريب العاجل لتصدير 4 قاطرات أخرى، بالإضافة إلى دراسة عدة طلبات من شركات أخرى.