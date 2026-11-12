هيئة الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا في الحرارة مع شبورة صباحية وكثافة مرورية

حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية كثيفة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مع توقع هطول أمطار خفيفة على السواحل وشلاتين، وارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف ومتدرج في درجات الحرارة التي تشهدها معظم أنحاء الجمهورية، في وقت تستمر فيه الأجواء الخريفية المعتدلة نهاراً، لتعود وتصبح مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، مما يخلق تبايناً واضحاً في الحالة الجوية على مدار اليوم.

تفاصيل التوقعات الجوية وحركة الحرارة

ووفقاً للتفاصيل التي أعلنتها الهيئة، سيكون الطقس معتدلاً إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على大部分地区، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وكبير على مناطق جنوب الصعيد، مع استمرار الأجواء الباردة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر في باقي المحافظات، مما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة.

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تحذيرات الشبورة والسيولة المرورية

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من تكون شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على الرؤية الأفقية، خلال الفترة الزمنية الممتدة من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية في شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل كثافتها إلى حد العجز عن الرؤية بوضوح.

هطول الأمطار وتوزيعها الجغرافي

توقعت الهيئة حدوث فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق حلايب وشلاتين بنسبة حدوث تصل إلى 30%، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 20%، مع ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة مصحوبة برذاذ خفيف وغير مؤثر على الحركة المرورية.

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إرشادات السلامة وحماية المواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الشبورة، مع ضرورة متابعة التحديثات الجوية المستمرة والحرص على ارتداء الملابس الشتوية المناسبة لتجنب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة ليلا، حفاظاً على الصحة العامة.

تأثير الحالة الجوية على الأنشطة اليومية

ويتوقع أن تؤدي هذه التغيرات الجوية إلى تأثيرات مباشرة على الحركة المرورية في المناطق الحضرية والكثيفة، حيث ستحتاج سيارات الركوب والناقلين إلى تقليل السرعات على الطرق السريعة، بينما تظل الأنشطة الزراعية في المناطق المعرضة للشبورة بحاجة إلى متابعة مستمرة لضمان سلامة المحاصيل والمعدات في تلك المناطق.