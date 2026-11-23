هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصدر قرارات بتسهيلات تنفيذية ومالية لمشروع بيت الوطن تشمل مهلات مجانية ودفعات بالدولار لتسريع إنجاز الوحدات السكنية.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن اعتماد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحزمة جديدة من التيسيرات الموجهة خصيصاً لعملاء مشروع "بيت الوطن" للأراضي السكنية، وذلك في خطوة تهدف بشكل أساسي إلى منح المواطنين فرصة حقيقية لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية والاستفادة من زيادة المسطحات البنائية المسموح بها قانوناً.

تفاصيل المهلات الزمنية الجديدة للمقاولين

يأتي هذا الإعلان استجابة لاحتياجات العملاء لتسريع وتيرة الإنجاز، حيث حددت الهيئة مهلاً زمنية مجانية مدتها ستة أشهر للأراضي التي تجاوزت نسبة تنفيذها الفعلي seventy percent (70%)، مما يسمح للعملاء بالاستكمال النهائي للأعمال المتبقية دون تحمل أي تكاليف إضافية مقابل الوقت.

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فيما يخص الأراضي التي تراوح نسبة إنجازها بين thirty-five percent (35%) وseventy percent (70%)، منحت الهيئة مهلة إضافية تمتد لعام كامل كامل، ولكن مقابل سداد مبلغ مالي يعادل عشرة بالمائة (10%) من السعر الحالي لقطعة الأرض، وذلك بالدولار الأمريكي المحول من خارج البلاد لضمان استقرار القيمة المالية للعقار.

زيادة المسطحات البنائية وشروط الاعتماد

سمح مجلس الإدارة لجميع قطع أراضي مشروع "بيت الوطن" السكنية بزيادة دور كامل سكني إضافي، وذلك مقابل سداد العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، على أن تخضع هذه الزيادة الصريحة لالتزام صارم بالشروط التخطيطية والبنائية المعتمدة من الدولة.

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وكان من الضروري أيضاً الالتزام بعدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة لكل منطقة عمرانية لضمان انسجام المشاريع مع المخططات الحضرية، بينما对于那些 الأراضي التي سبق أن استفادت من زيادة مسطح مباني دور السطح إلى seventy-five percent (75%) من إجمالي مساحة السطح، يمكنها استكمال الدور بالكامل مقابل سداد العلاوة المقررة بالدولار المحول.

شروط التقديم وإجراءات التصرف المالي

يشترط على العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات الجديدة تقديم طلباتهم خلال شهرين فقط من تاريخ الإعلان، مع تثبيت سعر صرف الدولار وفقًا لسعره في تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، على ألا يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء هذه المهلة المحددة.

كما يشترط سداد جميع الأقساط المستحقة على قطعة الأرض بما في ذلك الأعباء المالية حتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن قطعة الأرض، بالإضافة إلى التأكد من قدرة شبكات المرافق بالموقع على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن زيادة المسطحات.

استثناءات القرار والآليات المستقبلية

لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم one hundred وtwo (102) بتاريخ three zero يوليو two thousand and twenty-five (30 July 2025)، ولا على الحالات المستفيدة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم one hundred وseven وseven (177) بتاريخ sixteen فبراير two thousand وtwenty-three (16 February 2023).