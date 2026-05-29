هيفاء وهبي تطلق كليب أغنية "شو المطلوب" وتتصدر الترند العالمي خلال 24 ساعة

نشرت النجمة هيفاء وهبي أحدث جلسة تصوير خاصة بكليب أغنيتها الجديدة "شو المطلوب" عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما لفت الأنظار فور نشرها من قبل رواد السوشيال ميديا. وظهرت بإطلالة مميزة وجذابة عكست أجواء الكليب العصري، حيث تداول الجمهور الصور بشكل واسع. تأتي هذه الخطوة في ظل النجاح الكبير الذي تحققه الأغنية التي لا تزال تتصدر الترند على منصات التواصل وتتواجد في صدارة قوائم الأغاني الأكثر استماعاً، مع تفاعل جماهيري واسع وإشادات بالأغنية والكليب. وقد تصدرت الأغنية الترند رقم 1 في لبنان ومعظم الدول العربية فور نشرها، ووصلت إلى المركز السادس عالمياً على يوتيوب، لتكون أول فنانة عربية تحجز مكانها في الترند العالمي خلال 24 ساعة فقط. الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، أما الكليب فقد حمل رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.

