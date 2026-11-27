سجّلت شركة هيلتون توسعاً ملحوظاً في السوق المصري بإجمالي استثمارات يبلغ 1.6 مليار دولار لتشمل أكثر من 60 فندقاً، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز شركات الضيافة العالمية في البلاد.

أعلنت شركة هيلتون ، المدرجة في بورصة ناسداك الأميركية، عن توقيع اتفاقيات توسع استراتيجي في السوق ال مصر ي، مما يرفع إجمالي محفظتها الفندقية القائمة والمخطط لها إلى أكثر من 60 فندقاً. تأتي هذه الخطوة في إطار استثمار إجمالي يقدر بمبلغ 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ تم تخصيصه بالتعاون مع ملاك الفنادق والمستثمرين المحليين والدوليون الراغبين في المشاركة في هذه المحفظة المتنامية التي تعكس ثقة كبيرة في مستقبل القطاع السياحي.

يُعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسيرة الشركة التي تتمتع بحضور طويل في مصر يمتد لأكثر من 65 عاماً، حيث رسخت خلال هذه الفترة مكانتها كإحدى أهم شركات الضيافة في المنطقة. ويوضح حجم وتنوع المشاريع قيد التطوير الثقة الكبيرة التي يوليها ملاك العقارات لهيلتون، وكفاءة فرق العمل المحلية، فضلاً عن الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الوجهات السياحية المصرية ذات المستوى العالمي، والتي تجذب ملايين الزوار سنوياً.

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توسع مكثف في العاصمة القاهرة

تواصل هيلتون تعزيز حضورها في العاصمة المصرية من خلال إدارة سبعة فنادق حالياً، مع العمل على تطوير 20 فندقاً إضافياً في مختلف أنحاء المدينة لتلبية الطلب المتزايد على تجارب الضيافة الموثوقة وعالية الجودة. تشمل الاتفاقيات الجديدة تطوير فندق سبارك باي هيلتون الزمالك، الذي يمثل دخول العلامة الفندقية المتخصصة في تقديم تجارب إقامة بأسعار تنافسية إلى السوق المصرية للمرة الأولى، مما يفتح باباً جديداً للزوار الباحثين عن قيمة مضافة.

إلى جانب ذلك، يسجل فندق كانوبي القاهرة سومو بوليفارد أول حضور لعلامة كانوبي العصرية في العاصمة المصرية، مستهدفاً شريحة مختلفة من المسافرين. وتأتي ضمن قائمة التوسعات في القاهرة اتفاقيات تطوير فنادق كايرو بيزنس بارك التابعة لمجموعة كوريو باي هيلتون، بالإضافة إلى فندق هيلتون القاهرة التجمع الخامس وفندق هيلتون الجيزة نيو زايد.

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كما تشمل الخطة التوسعية في القاهرة تطوير فندق دبل تري باي هيلتون القاهرة الدقي وفندق هامبتون باي هيلتون الجيزة نيو زايد، مما يعكس رغبة الشركة في تغطية مختلف المناطق السكنية والتجارية في العاصمة. ومع وصول نحو نصف هذه المشاريع إلى مرحلة الإنشاءات، تتجه جهود هيلتون نحو تحويل خطط التوسع إلى واقع ملموس من خلال تطوير فنادق ومشاريع سكنية تحمل علاماتنا التجارية وتقدم تجارب استثنائية.

تعزيز الوجود في الوجهات الساحلية

تسارع هيلتون وتيرة توسعها في الوجهات السياحية الساحلية المصرية، سواء الناشئة منها أو الراسخة، على امتداد الساحل المصري من البحر الأحمر إلى الساحل الشمالي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حضور الشركة في عدد من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في مصر، من خلال توقيع اتفاقيات تطوير لعلامات فندقية عصرية وفنادق الخدمات المتكاملة.

في قطاع البحر الأحمر، شملت أحدث الاتفاقيات تطوير منتجع سوما باي التابع لمجموعة كوريو باي هيلتون، والذي يستهدف السوق الفاخر. بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقيات لتطوير منتجعات متكاملة في مرسى غالب والعلمين، بما في ذلك فندق هيلتون بورت غالب ترتل باي الشامل كليا، مما يعزز خيارات الإقامة الشاملة للزوار.

تسهم هذه المشاريع في توسيع محفظة هيلتون من المنتجعات وخيارات الإقامة الشاملة، مما يوفر بدائل متنوعة للمسافرين الذين يبحثون عن تجربة شاملة تجمع بين الراحة والترفيه. ويتزامن هذا التوسع مع جهود الشركة لتعزيز حضور علامة هيلتون جاردن إن في مصر من خلال توقيع أكثر من ست اتفاقيات جديدة لتطوير هذه العلامة في مواقع حيوية.

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مشاريع سكنية وفرص عمل واعدة

تواصل هيلتون توسيع محفظتها من الوحدات السكنية التي تحمل علاماتها التجارية في مصر، مستفيدة من خبراتها العالمية الممتدة لأكثر من قرن في قطاع الضيافة لتقديم تجارب سكنية متميزة. تشمل أحدث الاتفاقيات في هذا المجال مشروع كليفس شرم الشيخ ريزيدنسز التابع لمجموعة كوريو باي هيلتون، ومشروع هيلتون ريزيدنسز الجيزة نيو زايد، مما يعزز حضور الشركة في قطاع العقارات السكنية.

وكجزء من استراتيجية الشراكة الأوسع، وقعت هيلتون اتفاقية مع مجموعة PRE لتطوير مجموعة من المشاريع الفندقية والسكنية التي تحمل علاماتها التجارية. وتشمل هذه الشراكة 10 فنادق ومشاريع سكنية في عدد من الوجهات الرئيسية، من بينها العين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة، ما يسهم في تعزيز انتشار الشركة في هذه المناطق.

يُتوقع أن تسهم هذه المحفظة الضخمة من المشاريع في توفير نحو 7,000 فرصة عمل جديدة، دعماً لطموحات مصر في تطوير قطاع السياحة وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. ومن خلال مكتبها في القاهرة، تعمل هيلتون بشكل وثيق مع شركائها لاستقطاب الكفاءات في قطاع الضيافة وتدريبها، مستفيدة من مبادرات مثل برنامج التطوير الإداري وبرنامج المرأة في القيادة.