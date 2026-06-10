هيونداي كونا 2027:融合未来设计与智能科技的新一代跨界SUV

كشفت هيونداي النقاب عن كونا موديل 2027، سيارة الكروس أوفر الرياضية الجديدة التي تجمع بين تصميم مستقبلي مستوحى من نماذج اختبارية، وبنية تحتية متطورة، وتقنيات ذكية، مما يعزز مكانتها في سوق السيارات المتنامي.

أعلنت شركة هيونداي موتور عن إطلاق الطراز الجديد من سيارتها ال كروس أوفر الرياضية هيونداي كونا لعام 2027، حيث يجمع التصميم المعاد بين القوة والأناقة مع أداء عملي متميز.

تم دمج خطوط التصميم الجديدة مع لغة طراز كريتا المميزة، مستوحاة بدورها من نموذج كريتر الاختباري القوي، لتظهر السيارة بهوية مستقبلية واضحة. يتميز الهيكل بخطوط أفقية مستقيمة تمنحه مظهراً صندوقياً جريئاً، مع إضاءة ثنائية الطبقات تدمج مصابيح LED الرئيسية المصفوفية بذكاء أسفل شريط إضاءة نهاري ممتد بعرض الواجهة بالكامل.

ويتضمن التصميم غطاء محرك حاداً بتصميم الصدفة وخفيفاً مع خطوط بارزة تضفي توتراً رياضياً على الرفارف العلوية، بالإضافة إلى سقف عائم انسيابي يشبه تصميم شقيقتها الأكبر هيونداي توسان، وألواح حماية جانبية متماسكة تربط بين أقواس العجلات، وشريط إضاءة LED نحيف يتوافق مع اللغة التصميمية المستقبلية للعلامة التجارية. من الداخل، زودت السيارة نظام الترفيه والمعلومات الجديد كلياً (Pleos Connect) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع تابلت مركزي وشاشة عدادات رقمية صغيرة بتصميم عملي يشبه السيارات الفاخرة، مع الحفاظ على أزرار فعلية للوظائف الأساسية أسفل الشاشة وعلى عجلة القيادة لضمان التحكم السهل والآمن حتى عند السرعات العالية.

تعتمد هيونداي كونا 2027 على منصة K3 المحدثة التي تسمح بتكييف أحدث تقنيات السيارات الهجينة، ومزودة بمحرك سعة 1600 سي سي توربو ينتج قوة 190 حصاناً، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية هيونداي الواسعة، والتي بدأت كشركة إنشاءات عام 1947 قبل أن تطلق قسم السيارات في كوريا الجنوبية عام 1967 بقيادة تشونج جو يونغ، وتقدّم أول سيارة مستقلة لها بوني عام 1976، لتتوسع لاحقاً وتحتل اليوم مكانة بين أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات عالمياً





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