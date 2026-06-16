هيونداي تكشف عن i20 2027: كورس أوفر مدمج بتصميم عصري ومواصفات متقدمة

هيونداي تطلق i20 2027 كسيارة كروس أوفر صغيرة ذات تصميم مستوحى من أيونيك الكهربائية، وتوفر شاشتين 12.3 بوصة، محركات سعة 1000 سي سي بقوة 79 أو 113 حصان، وأسعار تتراوح بين 69 و96 ألف ريال سعودي في السوق السعودي.

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن إطلاق الطراز الجديد من طرازاتها الصغيرة i20 للعام 2027، لتدخل بقوة إلى فئة ال سيارات ال كروس أوفر ذات التصميم العصري والجذاب.

يأتي النموذج الجديد مستوحى من لغة التصميم المتقدمة التي اعتمدتها سيارات أيونيك الكهربائية، مما يمنحه مظهرًا أكثر جرأة وديناميكية، مع خطوط سقف مستقيمة وشبكة أمامية ذات حجم كبير تضفي عليه صبغة شبه SUV صغرى. وقد تم تعزيز مظهر السيارة بحمايات بلاستيكية حول الهيكل وأعمدة سوداء، إلى جانب شريط إضاءة LED يمتد على امتداد عرض السيارة، ومصابيح نهارية حادة التصميم، إضافة إلى جناح خلفي مميز يمنحها طابعًا رياضيًا يلفت الأنظار.

كما تتوفر إطارات بقياس 17 بوصة تعزز من استقرار السيارة على الطرق وتضيف لمسة من الفخامة. في الداخل، يلفت الانتباه إلى توافر شاشتين متصلتين كل منهما بحجم 12.3 بوصة؛ الأولى مخصصة للعدادات الرقمية، والثانية لنظام المعلومات والترفيه الذي يدعم أحدث التقنيات. تم تجهيز المقصورة بأزرار ومفاتيح تقليدية للتحكم السريع في الوظائف الأساسية، إلى جانب لوحة تحكم مناخية مستقلة تحت فتحات التكييف لتوفير راحة مثالية للركاب.

تم تكسية المقاعد بجلد صناعي ثنائي اللون يضيف لمسة من الفخامة والراحة، مع تخصيص مساحة واسعة للركاب في جميع الصفوف. هذه التجهيزات تجعل من i20 2027 تجربة قيادة متكاملة تجمع بين التقنية الحديثة والراحة الفاخرة. من الناحية التقنية، يتوفر الطراز بنسختين من المحركات سعة 1000 سي سي.

النسخة الأولى عبارة عن محرك ثلاث أسطوانات عادي يولد قوة 79 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي، بينما النسخة الثانية مزودة بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي ينتج 113 حصانًا وتأتي أيضًا مع ناقل أوتوماتيكي، ما يمنح السائق خيارات متعددة لأداء يناسب احتياجاته. تم تحديد أسعار i20 2027 في السوق السعودي بحيث تبدأ الفئة الأولى من السعر 69,000 ريال سعودي، في حين تصل الفئة الثانية إلى 96,000 ريال سعودي، ما يجعلها خيارًا منافسًا للفئات المماثلة مثل فولكس فاجن بولو، شيفروليه أونيكس، تويوتا يارس، وفيات أرغو.

بهذه المواصفات، تسعى هيونداي إلى تعزيز حضورها في السوق السعودي وتوجيه أنظار المستهلكين إلى سيارة مدمجة تجمع بين الأناقة، التقنية، والأداء القوي





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هيونداي I20 2027 كروس أوفر محرك تيربو سوق السيارات السعودي تقنية المعلومات والترفيه

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