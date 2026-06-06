هيونداى إلنترا MD 2012: خيار مستدام في سوق السيارات المستعملة المصري

تستعرض هذه المقالة مميزات سيارة هيونداى إلنترا MD موديل 2012 في سوق مصر المستعملة، مع تفاصيل المحرك، الأداء، الأبعاد، استهلاك الوقود والسعر المتوسط لتوفير فكرة شاملة للمشتري.

تُعدُّ السيارات المستعملة من أبرز الفئات التي تسود السوق المحلي في مصر، حيث تنتشر بأشكال وطرازات متعددة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المشترين. تتراوح هذه السيارات بين الاقتصادية المتوسطة والفارهة، ما يتيح للباحثين عن فرصة توفير جزء كبير من ميزانية شراء مركبة جديدة أن يجدوا ما يناسبهم بسعر معقول.

ومع ازدياد الاعتماد على السيارات المستعملة، أصبحت منصات البيع الإلكترونية تلعب دورًا محوريًا في إظهار العروض الجذابة التي تجذب الأنظار، خاصةً عندما تكون الأسعار تنافسية وتتفوق على ما يُتوقع في الأسواق التقليدية. في الآونة الأخيرة، لفتت سيارة هيونداي إلنترا MD موديل 2012 انتباه الكثير من المتسوقين عبر إحدى هذه المنصات. تُعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر ينتج 130 حصانًا عند 6300 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 157 نيوتن‑متر عند 4850 دورة في الدقيقة.

يتم توصيل الطاقة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات أو يدوي من 5 سرعات، ما يمنحها قدرة تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 195 كيلومترًا في الساعة. من الناحية الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4530 ملم وعرضها 1775 ملم، وارتفاعها 1445 ملم مع قاعدة عجلات بطول 2700 ملم، ما يوفر مقصورة داخلية واسعة ومريحة للركاب.

تتسم هيونداى إلنترا MD 2012 بارتفاع عن الأرض يبلغ 150 ملم، وتزن 1186 كيلوجرامًا فارغة، كما تحتوي الصندوق الخلفي على سعة تخزين تصل إلى 485 لترًا، مما يجعلها عملية للرحلات الطويلة والنقل اليومي. سعة خزان الوقود تبلغ 48 لترًا، وتظهر استهلاكًا اقتصاديًا يبلغ في المتوسط 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، مع إطارات بقياس 15 أو 16 بوصة حسب الفئة.

وبالنسبة للسعر، يُقَدَّر متوسط قيمة السيارة المستعملة بحوالي 550 ألف جنيه مصري، مع تباين بسيط يعتمد على الحالة الفنية والميكانيكية للسيارة عند الفحص. هذه المواصفات تجعل من هيونداى إلنترا MD 2012 خيارًا جذابًا للباحثين عن توازن بين الأداء والتكلفة في سوق السيارات المستعملة المصري





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