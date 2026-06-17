هيونداي كشف النقاب عن أيونيك V الكهربائية الجديدة بتصميم كروس أوفر كوبيه ومدى يصل إلى 650 كم

تعرف على مواصفات هيونداي أيونيك V الكهربائية الجديدة التي تتميز بتصميم عصري وشاشة مزدوجة 27 بوصة ونظام قيادة ذاتي من Momenta، مع خيارين من البطاريات يوفران مدى يصل إلى 650 كيلومترًا.

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة ال سيارات رسميًا عن إطلاق أحدث طرازاتها الكهربائية المبتكرة، هيونداي أيونيك V ، والتي تنتمي إلى فئة سيارات ال كروس أوفر الكوبيه، حيث تجمع بين ديناميكية القيادة الرياضية ومرونة ال سيارات متعددة الاستخدامات مع تصميم عصري وجذاب يعكس الرؤية المستقبلية للعلامة التجارية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية هيونداي الطموحة لتعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، mobility solution متكاملة. يتميز الهيكل الخارجي لـ أيونيك V بخطوط انسيابية وحادة، مع غطاء محرك بخط واحد ممتد يلتقي بالزجاج الأمامي، ومقابض أبواب شبه مخفية تعزز المظهر الأنيق، ومصابيح أمامية منفصلة تعطي هوية بصرية فريدة. من الداخل، تبرز شاشة عرض رقمية مزدوجة متطورة مقاس 27 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وغنية بالمعلومات.

كما incorporates نظام مساعدة قيادة متطور من-developed بالتعاون مع شركة Momenta، مما يرفع من مستويات الأمان والراحة. تعتمد أيونيك V على بنية كهربائية عالية الجهد بقدرة 800 فولت، وهو ما يمهد الطريق لشحن سريع وفعال. تتوفر السيارة بخيارين من البطاريات: الأول بسعة 53.5 كيلوواط/ساعة، ينتج قوة 188 حصانًا، ويوفر مدى قيادة يصل إلى 540 كيلومترًا بشحنة واحدة كاملة، والثاني بسعة أكبر تبلغ 66.8 كيلوواط/ساعة، بقوة 225 حصانًا، ويمنح-range يصل إلى 650 كيلومترًا، وكلاهما مزودان بعلبة تروس أوتوماتيكية لتحسين أداء القيادة.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4,900 ملم، وعرضها 1,890 ملم، وارتفاعها 1,470 ملم، مع قاعدة عجلات طولها 2,900 ملم، مما يوفر مساحة داخلية مريحة ورحبة. تعكس أيونيك V التزام هيونداي بتقديم تقنيات صديقة للبيئة دون المساومة على الأداء أو الفخامة، وتستهدف قطاع واسع من المستهلكين الباحثين عن سيارة كهربائية عملية وعصرية. على صعيد تاريخ هيونداي، تأسست كجزء من مجموعة هيونداي للهندسة في عام 1967، وبدأت إنتاج السيارات بالتعاون مع فورد موتور عام 1968 عبر طراز كورتينا.

حصلت على الاستقلالية التصميمية والتقنية عام 1979 بعد استقدام خبراء عالميين، وأطلقت أول سيارة ركاب كورية تصميمًا وإنتاجًا محليًا، بوني (Pony)، عام 1976. حققت نجاحًا كبيرًا مع طراز إكسل (Excel) عام 1986 الذي سجل مبيعات قياسية في الولايات المتحدة، ثم بدأت في 1988 بإنتاج سيارات سوناتا الشهيرة التي أصبحت رمزًا للجودة والاعتمادية





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هيونداي أيونيك V سيارة كهربائية كروس أوفر مدى القيادة

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