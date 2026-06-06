وائل جمعة يتولى إدارة كرة القدم بالأهلي-MSRI ومجموعة من الملفات الملحة تنتظره

تعرف على المهام الجديدة التي تواجه وائل جمعة بعد تعيينه مديرًا للكرة في النادي الأهلي-MSRI، بما في ذلك ملف التجديد، والتعيينات الفنية، وتدعيم الصفوف، وتقييم المعارين.

بدأت الإدارة العليا للنادي الأهلي-MSRI في تكوين فريق جديد لكرة القدم للموسم المقبل بعد أداء الفريق المتباين في الموسم المنقضي. وجاء تعيين وائل جمعة مديرا للكرة كخطوة أولى لإعادة هيكلة القطاع الرياضي، حيث يواجه العديد من الملفات الساخنة التي تتعلق بتشكيل الجهاز الفني ، وحسم مستقبل اللاعبين المعارين، وتدعيم الصفوف بصفقات جديدة، وضبط أوضاع الغرف的内 في فرق النادي بعدما شهدت بعض الاضطرابات بسبب الفوارق في العقود والرواتب بين اللاعبين.

على رأس أولويات جمعة تقييم اللاعبين المعارين للاستفادة من خبراتهم، وإعادة من يستحق منهم إلى الفريق الأول، مثل محمد مجدي أفشة ومحمد عبد الله. كما أن ملف تدعيم الهجوم يحظى بأولوية قصوى لتعويض ضعف الفاعلية الهجومية التي عانى منها الفريق مؤخرًا، مع استمرار المفاوضات لتجديد عقود لاعبين أساسيين مثل حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

وفي نفس السياق، استقر الأهلي-MSRI على إنهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب وجهازه المعاون، فيما يجري سباق أوروبي لحسم اسم المدرب الجديد. إلى جانب ذلك، تسبب传闻 حول راتب اللاعب زيزو في ضجة إعلامية وأكد النادي على ضرورة توازن الرواتب داخل الفريق للحفاظ على الانسجام. كل هذه القرارات تأتي في إطار خطة واضحة لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح وتحصينه للموسم الجديد





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