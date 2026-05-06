وائل رياض يكشف قائمة منتخب الشباب لمواجهة عمان في معسكر مايو التحضيري

تعرف على تفاصيل قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2007 التي أعلنها وائل رياض استعدادا لمعسكر مايو والمباراتين الوديتين أمام عمان لتجهيز اللاعبين لتصفيات شمال أفريقيا.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء جيل جديد من المبدعين في الملاعب المصرية، أعلن الجهاز الفني ل منتخب مصر للشباب من مواليد عام 2007، تحت القيادة الفنية للمدرب القدير وائل رياض ، عن القائمة النهائية للاعبين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في معسكر شهر مايو الحالي.

يأتي هذا المعسكر في إطار خطة إعدادية مكثفة تهدف إلى رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين، وتجهيزهم بشكل مثالي لخوض الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها تصفيات شمال أفريقيا التي تمثل تحدياً كبيراً لهذا الجيل الصاعد. وقد ضمت القائمة 30 لاعباً تم اختيارهم بعناية فائقة بناءً على تقييمات فنية دقيقة لمستوياتهم في أنديتهم، لضمان وجود التوليفة الأنسب التي تحقق تطلعات الجهاز الفني وتخدم مصلحة المنتخب الوطنية.

وفيما يخص توزيع المراكز، فقد شهدت قائمة حراسة المرمى تواجد كل من عمر عبدالعزيز، ومصطفى سامي، وعمر عبدالله فوزي، وزياد حمادة، لتوفير خيارات متنوعة في حماية عرين الفراعنة الصغار. أما في خط الدفاع، فقد استقر وائل رياض على استدعاء مجموعة من المداعين المتميزين وهم إياد مدحت، ومحمد عبدالبصير، وعبدالله بدير، وعمر أمين، ونور أشرف، ومحمد عوض، وماهر خالد، ويوسف شيكا، وأحمد علاء، وذلك لضمان الصلابة الدفاعية والقدرة على بناء اللعب من الخلف.

وفي منطقة وسط الملعب، التي تعتبر رئة الفريق ومحرك العمليات، تواجدت أسماء واعدة مثل يوسف نادر، ومحمد عاطف، ومحمد بركات، ومحمد رأفت، ومحمد ياسر، ومحمد حمد، ويوسف صبحي، وعمر العزب، وتيمور فؤاد، وياسين عاطف، ومحمد وائل، وأدهم كريم، وأنس رشدي، مما يعطي مرونة تكتيكية كبيرة للمدرب في إدارة وسط الميدان. بينما اكتملت القائمة في خط الهجوم بأسماء قادرة على هز الشباك وهم محمد هيثم، ويوسف صابر، ومحمود حسن تريزيجيه، وعلي الجارحي.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر التدريبي المغلق في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من التاسع وحتى السابع عشر من شهر مايو الجاري. ولإضفاء صبغة تنافسية حقيقية على فترة الإعداد، قرر الجهاز الفني خوض مباراتين وديتين من العيار الثقيل أمام المنتخب العماني، حيث ستكون المباراة الأولى في الرابع عشر من مايو والثانية في السابع عشر من الشهر ذاته.

وأكد الكابتن وائل رياض في تصريحاته أن اختيار المنتخب العماني لم يكن محض صدفة، بل جاء لإدراك الجهاز الفني لقوة المدرسة العمانية في كرة القدم، حيث أن الاحتكاك بمنتخب قوي ومنظم سيسهم بشكل مباشر في تطوير قدرات اللاعبين الفنية وتصحيح الأخطاء قبل الدخول في المنافسات الرسمية. وشدد رياض على أن الهدف من هذه المباريات الودية لا يقتصر على تحقيق الفوز أو التركيز على النتائج الرقمية النهائية، بل يكمن الهدف الأسمى في قياس مدى التطور الملموس في أداء اللاعبين على المستويين الفردي والجماعي، ومدى قدرة العناصر الشابة على تنفيذ الواجبات الخططية والتعليمات التكتيكية بدقة تحت ضغوط المباريات الدولية، وهو أمر ضروري جداً لبناء شخصية اللاعب الدولي في سن مبكرة.

كما أشار المدير الفني إلى أن هذه الوديات تمثل فرصة ذهبية للجهاز الفني لتقييم مستويات اللاعبين بشكل واقعي وعادل، واكتشاف نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لعلاجها، بما يضمن تكوين هيكل فريق متجانس قادر على المنافسة بقوة في تصفيات شمال أفريقيا. وبالنظر إلى المسيرة الإعدادية لهذا المنتخب، نجد أنه قد خاض سلسلة من الاختبارات القوية في الفترات السابقة، حيث بدأ مشواره بمواجهة المنتخب العراقي في مباراتين، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي بينما حقق الفراعنة الصغار الفوز في المباراة الثانية بهدف نظيف، مما أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبين.

ولم تتوقف التجارب عند هذا الحد، بل شهد معسكر شهر مارس الماضي خوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري، اتسمتا بالندية والقوة، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما خيم التعادل السلبي على لقاء المباراة الثانية. إن هذا التدرج في قوة الخصوم من العراق إلى الجزائر وصولاً إلى عمان، يعكس الرؤية الفنية العميقة لوائل رياض في كيفية إعداد جيل يمثل مستقبل الكرة المصرية، من خلال تعريضهم لمختلف المدارس الكروية (الخليجية والمغاربية والآسيوية)، مما يمنحهم الخبرة اللازمة والقدرة على التكيف مع مختلف ظروف اللعب والخصوم، وهو ما يضع المنتخب المصري للشباب على الطريق الصحيح لتحقيق إنجازات قادمة تليق باسم ومكانة الكرة المصرية في المحافل الدولية والقارية





