واتساب يطلق ميزة ملصقات صوتية متحركة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة أصوات إلى ملصقات الفيديو. الميزة متوفرة للاندرويد وايفون وتوفر خيارات متعددة لإدارة الصوت.

أعلنت منصة واتساب رسميًا عن إطلاق ميزة جديدة كليًا تحمل اسم Sound Stickers، والتي تهدف إلى تحويل طريقة تواصل المستخدمين في المحادثات الفردية والجماعية. بدأت هذه الإضافة تظهر للمستخدمين بشكل فعلي على هواتف أندرويد وآيفون، مما يمثل تحديثًا جذريًا لنظام التفاعل البصري داخل التطبيق.

طبيعة الميزة ووسائل التشغيل التقنية

تتيح ميزة Sound Stickers لمستخدمي التطبيق إمكانية تحويل مقاطع الفيديو المخزنة في معرض الهاتف إلى ملصقات متحركة مصحوبة بأصوات، لتصبح بديلًا مباشرًا وفعّالًا عن الملصقات الصامتة التقليدية التي كانت معتمدة سابقًا. بدأ rollout هذه الميزة للاندرويد بعد أشهر طويلة من الاختبارات التجريبية، ومن المتوقع طرحها بشكل واسع وشامل لجميع المستخدمين خلال أسابيع قليلة.

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خطوات الإنشاء والمصادر الصوتية المتاحة

لإنشاء ملصق صوتي جديد، يقوم المستخدم بالضغط على خيار إنشاء ملصق واختيار الفيديو المناسب من معرض الهاتف الخاص به، ليقوم التطبيق بتحويله تلقائيًا إلى ملصق متحرك. بعد التحويل، يظهر للمستخدم زر جديد يتيح له إضافة الصوت، حيث يوفر التطبيق أربعة مصادر محددة للصوت تشمل الاحتفاظ بالصوت الأصلي للفيديو، أو تسجيل رسالة صوتية من المحرر، أو استخدام مؤثر صوتي جاهز.

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دعم نظامي التشغيل وإتاحة الميزة عالميًا

ظهرت ميزة Sound Stickers أيضًا لبعض مستخدمي نظام iOS، مما يؤكد دعم التطبيق لكلا النظامين الرئيسيين في وقت واحد. حاليًا، تتوفر الميزة للمجموعة التجريبية فقط على هواتف آيفون والهواتف العاملة بنظام أندرويد، لكن واتساب أكدت أنه سيتم إتاحتها لكافة المستخدمين حول العالم في وقت قريب دون تحديد تاريخ دقيق.

تأثير الميزة على تجربة المحادثة

تشكل هذه الإضافة نقلة نوعية في تجربة المحادثة، حيث تضيف بُعدًا سمعيًا ديناميكيًا للتفاعل بين المستخدمين. يسمح الخيار الأخير باختيار ملف صوتي جاهز من معرض الهاتف، مما يمنح المستخدمين مرونة كاملة في تخصيص الملصقات ليناسب كل موقف محادثة بشكل دقيق.