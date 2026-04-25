واتساب يختبر فقاعات الإشعارات العائمة لتسهيل الدردشة

يكشف واتساب عن ميزة جديدة في النسخة التجريبية على أندرويد تتيح للمستخدمين متابعة المحادثات بسهولة أكبر من خلال فقاعات الإشعارات العائمة، مما يقلل الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات.

يقوم تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة في نسخته التجريبية على أندرويد تعتمد على فقاعات الإشعارات العائمة. تهدف هذه الميزة إلى تسهيل متابعة المحادثات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الحالي والتبديل إلى واتساب في كل مرة تصل رسالة جديدة.

وفقًا لمنصة WABetaInfo المتخصصة، تعمل واتساب على دمج نظام الفقاعات المدمج في أندرويد داخل تجربة الدردشة. ستظهر المحادثات كدوائر صغيرة على جانب الشاشة، يمكن لمسها لفتح نافذة محادثة عائمة فوق أي تطبيق آخر، ثم إغلاقها أو إخفاؤها بعد الانتهاء من الرد. هذه الطريقة تشبه رؤوس الدردشة في تطبيق ماسنجر، ولكنها تعتمد على النظام نفسه، مما يجعلها أكثر استقرارًا وتوافقًا مع واجهة أندرويد الحديثة. تعتمد واتساب في هذه الميزة على نظام Bubbles الذي يقدمه أندرويد منذ عدة إصدارات.

يسمح هذا النظام لأي تطبيق رسائل تقريبًا بتحويل المحادثات المهمة إلى فقاعات صغيرة تظل ظاهرة على أطراف الشاشة. عند وصول رسالة جديدة من صديق أو مجموعة تم تفعيل الفقاعات لها، يظهر رمز دائري يحمل صورة الحساب أو شعار واتساب. يمكن سحب هذا الرمز إلى أي مكان على الحافة، ثم لمسه لفتح صندوق محادثة صغير فوق التطبيق الحالي، سواء كان يوتيوب أو فيسبوك أو لعبة.

في هذا الصندوق، يمكن قراءة الرسائل والرد عليها بشكل كامل، ثم إغلاقه ليعود كل شيء كما كان، دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق الحالي أو التنقل المتكرر بين النوافذ. هذه الميزة تسهل تعدد المهام، خاصة على الهواتف ذات الشاشات الكبيرة. الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، وبعض التقارير تشير إلى أنها لم تُفعّل بعد لجميع مستخدمي النسخة التجريبية، ولكن واجهة الفقاعات في واتساب تتبع تصميم الفقاعات القياسي في أندرويد، مما يقلل من فترة تعوّد المستخدمين عليها.

تأتي هذه الخطوة من واتساب في وقت تحاول فيه التطبيقات الكبرى تقديم طرق أسهل للمستخدمين للتعامل مع الإشعارات والمحادثات دون إغراقهم في التنقلات بين التطبيقات. اعتاد المستخدمون على النوافذ العائمة أو رؤوس الدردشة مع ماسنجر، لكن واتساب ظل لفترة طويلة محافظًا على أسلوب إشعارات تقليدي. الآن، ومع تحسن دعم أندرويد لنظام الفقاعات، يبدو أن واتساب قرر استغلال البنية الموجودة بالفعل بدل اختراع نظام خاص به.

الهدف هو جعل تجربة المحادثة أكثر آنية، حيث يمكن للمستخدم الرد على أكثر من محادثة في وقت واحد، والتحرك بينها وبين تطبيقات أخرى بسلاسة. هذا مهم بشكل خاص لمن ينتمون لمجموعات عمل أو عائلات نشيطة جدًا على التطبيق. تشير التقارير إلى أن واتساب سيوفر للمستخدمين خيار التحكم الكامل في هذه الميزة، بحيث يمكن تفعيل أو إيقاف الفقاعات من إعدادات الإشعارات، وربما تخصيصها لبعض المحادثات المهمة فقط.

الميزة ما زالت تحت التطوير ولم تصل بعد إلى جميع مستخدمي النسخة التجريبية، ولم تعلن واتساب موعدًا رسميًا لوصولها إلى الإصدار المستقر. من المتوقع أن تبدأ التجارب على نطاق أوسع مع تحديثات أندرويد الحديثة، خاصة مع إصدارات مثل أندرويد 17 التي تعزز دعمها للفقاعات





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

واتساب فقاعات الإشعارات أندرويد تحديث واتساب تطبيقات المراسلة

United States Latest News, United States Headlines