واتساب يغير تصميم واجهته على أندرويد: تحديثات الحالة في موقع جديد وميزات مستوحاة من إنستغرام وتيليجرام

يعمل تطبيق 'واتساب' على إدخال تغييرات في تصميم واجهته لمستخدمي نظام أندرويد، مع التركيز على تحسين تجربة الاستخدام. سيتم نقل تحديثات الحالة إلى أعلى قائمة المحادثات، مع تصميم مستوحى من 'إنستغرام' و'تيليجرام'.

يعمل تطبيق ' واتساب '، المملوك لشركة ' ميتا '، على إدخال تغييرات جذرية في تصميم واجهته لمستخدمي نظام أندرويد ، بهدف رئيسي هو تحسين تجربة المستخدم وجعلها أكثر سهولة وتفاعلية. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي ' واتساب ' المستمر لمواكبة التطورات في عالم تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي، وتعزيز مكانته كمنافس قوي في السوق. التغييرات الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية في طريقة عرض تحديثات الحالة ، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في تصميم التطبيق.

من خلال أحدث الإصدارات التجريبية، يتضح أن 'واتساب' يخطط لنقل عرض تحديثات الحالة إلى موقع جديد، وهو أعلى قسم المحادثات، بدلاً من موقعها التقليدي الحالي. هذا التحول يعزز من سهولة الوصول إلى هذه الميزة ويضعها في متناول المستخدمين بشكل أسرع، مما يزيد من احتمالية تفاعلهم معها. يعكس هذا التغيير أيضاً توجه 'واتساب' نحو تبني تصميمات أكثر حداثة وتفاعلية، ومحاكاة بعض الميزات الناجحة الموجودة في تطبيقات أخرى منافسة، مثل 'إنستغرام' و'تيليجرام'.\التصميم الجديد مستوحى بشكل كبير من تصميم 'إنستغرام'، حيث سيظهر للمستخدمين شريط أفقي في أعلى قائمة المحادثات، يضم أيقونات دائرية تعرض تحديثات الحالة الخاصة بجهات الاتصال المختلفة. هذا التصميم المألوف يهدف إلى تسهيل عملية التنقل والوصول إلى تحديثات الحالة، وجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري في طريقة عرض هذا الشريط، حيث لن يظهر تلقائياً، بل سيتعين على المستخدمين سحب الشاشة إلى الأسفل من أعلى نافذة المحادثات لإظهاره. هذه الآلية مستوحاة من ميزة 'القصص' في تطبيق 'تيليجرام'، وتهدف إلى الحفاظ على تصميم نظيف ومرتب لواجهة التطبيق الرئيسية، مع توفير خيار للمستخدمين للوصول بسهولة إلى تحديثات الحالة عند الحاجة. هذه الخطوة تعكس أيضاً حرص 'واتساب' على تقديم تجربة مستخدم مرنة وقابلة للتخصيص، مع الحفاظ على التوازن بين سهولة الاستخدام والتصميم الجذاب.\بالإضافة إلى تغييرات التصميم، سيواصل 'واتساب' تقديم مجموعة واسعة من الأدوات الإبداعية للمستخدمين لتخصيص تحديثات الحالة الخاصة بهم. ستشمل هذه الأدوات الملصقات، والموسيقى، والتأثيرات المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعاً وتفاعلية. وكما هو معتاد، ستختفي هذه التحديثات تلقائياً بعد مرور 24 ساعة على نشرها. على الرغم من أن هذه الميزة تظهر حالياً في النسخة التجريبية من التطبيق، إلا أن 'واتساب' لم يعلن رسمياً عن موعد إطلاقها للمستخدمين النهائيين. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه الميزة ستكون جزءاً من التحديثات القادمة للتطبيق، مما يعني أن المستخدمين قد يتمكنون من الاستفادة منها قريباً. هذا التحديث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة المستخدم في 'واتساب' وجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، مما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات مستخدميها المتغيرة باستمرار





