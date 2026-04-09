واتساب يطلق أسماء المستخدمين: خصوصية معززة وطرق تواصل جديدة

يعمل واتساب على تغيير طريقة تواصل المستخدمين من خلال إطلاق ميزة أسماء المستخدمين، التي تسمح بالدردشة دون مشاركة أرقام الهواتف وتوفر ضوابط خصوصية أقوى.

يعمل تطبيق واتساب على تغيير جذري في طريقة تواصل المستخدمين من خلال إطلاق ميزة أسماء المستخدمين ، والتي تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتوفير تجربة مستخدم أكثر أمانًا وسهولة. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالدردشة مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، مما يمثل تحولًا هامًا في طريقة استخدام المنصة. ستعمل ميزة اسم المستخدم على جميع إصدارات واتساب ، بما في ذلك أندرويد و iOS وويندوز والويب، مما يضمن وصولًا واسعًا للمستخدمين.

بعد تفعيلها، سيتمكن المستخدمون من إنشاء اسم مستخدم فريد خاص بهم، مما يسهل عليهم التواصل مع الآخرين والبحث عنهم داخل التطبيق. عملية الإعداد مصممة لتكون بسيطة وسهلة، حيث يمكن للمستخدمين اختيار اسم مستخدم مفضل لديهم والتواصل من خلاله بدلاً من رقم الهاتف، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية والأمان.\من المتوقع أن تقدم ميزة أسماء المستخدمين تحسينات كبيرة على صعيد الخصوصية، حيث تسمح للمستخدمين بالتحكم بشكل أكبر في المعلومات التي يشاركونها. سيتمكن المستخدمون من اختيار من يمكنه رؤية رقم هاتفهم، مما يقلل من احتمالية التعرض للمضايقات أو الرسائل غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتساب على توفير'مفتاح اسم المستخدم' اختياريًا، وهو رمز مكون من أربعة أرقام يُطلب عند اتصال شخص ما بمستخدم لأول مرة. تضمن هذه الميزة الإضافية أن الأشخاص الذين يعرفون اسم المستخدم والمفتاح فقط هم من يمكنهم بدء المحادثات، مما يوفر حماية إضافية ضد الاتصالات غير المصرح بها. وضع واتساب أيضًا ضوابط صارمة على أسماء المستخدمين، حيث يجب أن يتراوح طول الاسم بين 3 و 35 حرفًا، وأن يتضمن حرفًا واحدًا على الأقل، وأن يقتصر على الأحرف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية. لن يُسمح بأسماء المستخدمين التي تبدأ بـ'www.' أو تنتهي بامتدادات نطاقات مثل '.com' أو '.net' لتجنب الخلط مع المواقع الرسمية.\على الرغم من الفوائد المتوقعة، هناك بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية التي يجب أخذها في الاعتبار. قد يؤدي استخدام نفس اسم المستخدم عبر واتساب وإنستغرام وفيسبوك إلى تسهيل ربط الملفات الشخصية عبر هذه المنصات، مما قد يؤثر على إمكانية إخفاء الهوية. يجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر وأن يتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية خصوصيتهم. سيتم طرح ميزة اسم المستخدم تدريجيًا خلال الأشهر القادمة، حيث سيراقب واتساب الأداء عن كثب قبل توسيع نطاق الوصول ليشمل المزيد من المستخدمين. في حال اعتمادها على نطاق واسع، قد تُشكل ميزة اسم المستخدم إحدى أكبر التحسينات التي طرأت على خصوصية المنصة في السنوات الأخيرة، مما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في كيفية تواصلهم عبر الإنترنت. يتكامل هذا التحديث مع جهود ميتا المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز الأمان والخصوصية عبر جميع منصاتها





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines