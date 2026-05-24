واحد من الناس: نجوم برنامج «دولة التلاوة» يتحدثون عن رحلتهم الصعبة والمؤثرة

في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس»، استضاف الإعلامي عمرو الليثي نجوم برنامج «دولة التلاوة»، بعد النجاح الكبير الذي حققوه، وتحولهم إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي والبيوت والمساجد، بفضل أصواتهم التي لامست قلوب الجمهور. هل ستعمل حديقة الحيوان في عيد الأضحى؟.. التطورات الجديدة تحسم الجدل.

في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس»، استضاف الإعلامي عمرو الليثي نجوم برنامج « دولة التلاوة »، بعد النجاح الكبير الذي حققوه، وتحولهم إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي والبيوت والمساجد، بفضل أصواتهم التي لامست قلوب الجمهور.

هل ستعمل حديقة الحيوان في عيد الأضحى؟.. التطورات الجديدة تحسم الجدل. في الحلقة حضور الفائز بالمركز الأول الشيخ محمد محمد كامل، إلى جانب الشيخ محمد وفيق، الذي حظي بإشادة وتصفيق واسع من الجمهور، بالإضافة إلى الطفل الشيخ عبد الله عبد الموجود، الذي أبكى المشاهدين بعد خروجه من المسابقة قبل أن يعود مجددًا بدعم ومحبة الجمهور. الشيخ محمد محمد كامل، الفائز بالمركز الأول، يدرس في الفرقة الثالثة بكلية أصول الدين، وأنه ينتمي إلى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

بدأ حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المشايخ، حتى أتم الله عليه نعمة الحفظ كاملًا، مشيرًا إلى أنه ختم القرآن الكريم في سن الخامسة عشرة. الشيخ محمد وفيق، خريج الأزهر الشريف، ينتمي إلى محافظة الدقهلية، وأنه بدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وأتم الحفظ في سن الثالثة عشرة، على يد عدد من المشايخ بقرية طناح.

الطفل الشيخ عبد الله عبد الموجود، البالغ من العمر 12 عامًا، ينتمي أيضًا إلى مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأنه علاقته بالقرآن الكريم بدأت منذ سن الثامنة. في الحلقة تناولت الأسرار والكواليس الخاصة بمشاركتهم في برنامج «دولة التلاوة»، كما استعرضت رحلتهم الصعبة داخل المسابقة، وأبرز اللحظات المؤثرة التي عاشوها، إلى جانب تأثير القرآن الكريم في حياتهم، بعدما أصبحوا من أبرز الأصوات الشابة التي لفتت الأنظار في مصر والعالم العربي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دولة التلاوة نجوم البرنامج رحلة الصعوبة أصوات الشابة القرآن الكريم

United States Latest News, United States Headlines