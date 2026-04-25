وادي دجلة يحقق فوزًا ثمينًا على حرس الحدود في الدوري المصري

فوز صعب لوادي دجلة بهدف في الدقيقة 90+5 يعزز صدارته للمجموعة الثانية ويضع حرس الحدود في موقف حرج.

حقق فريق وادي دجلة فوزًا هامًا وصعبًا على نظيره حرس الحدود بهدف واحد مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حرس الحدود ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

هذا الانتصار يمثل دفعة معنوية كبيرة لوادي دجلة في سعيه لتجنب الهبوط والبقاء في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى تعزيز موقعه في صدارة المجموعة. المباراة شهدت ندية كبيرة من كلا الفريقين، حيث سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من محاولات وادي دجلة المتكررة لافتتاح التسجيل، حيث تمكن اللاعب إبراهيم البهنسي من إحراز هدف، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بسبب وجود تسلل، مما أثار جدلاً واسعًا بين اللاعبين والجماهير.

في الشوط الثاني، استمرت الإثارة والمنافسة الشديدة بين الفريقين، حيث تبادلا الهجمات الخطيرة في محاولة لكسر التعادل. حرس الحدود، بقيادة المدير الفني هيثم شعبان، حاول بكل قوة لإدراك هدف الفوز، ولكن دفاع وادي دجلة كان صامدًا ومنظمًا. في المقابل، لم يستسلم وادي دجلة، بقيادة محمد الشيخ، واستمر في الضغط على مرمى حرس الحدود، حتى تمكن اللاعب محمد رجب من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+5، وسط فرحة عارمة من لاعبي وادي دجلة والجهاز الفني.

هذا الهدف منح وادي دجلة ثلاث نقاط ثمينة، عززت من موقعه في صدارة المجموعة الثانية، وأبعدته عن منطقة الخطر. المباراة كشفت عن استمرار معاناة حرس الحدود في الدوري الممتاز، حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة، مما أثار قلقًا كبيرًا لدى الجماهير والمتابعين. التعادل المثير الذي حققه حرس الحدود في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2 لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية.

هذا الفوز لوادي دجلة يأتي في إطار نظام جديد يطبقه الاتحاد المصري لكرة القدم في الموسم الحالي، حيث سيتم هبوط أربعة فرق وصعود ثلاثة فرق، وذلك استعدادًا لتوسيع الدوري في الموسم المقبل ليضم 20 فريقًا بدلًا من 21 فريقًا، قبل العودة تدريجيًا إلى النظام الطبيعي بـ 18 فريقًا بدءًا من موسم 2027-2028. هذا النظام الجديد يهدف إلى زيادة المنافسة في الدوري وتحسين مستوى كرة القدم المصرية.

وادي دجلة، بقيادة محمد الشيخ، استغل هذه الفرصة بشكل جيد، وحقق نتائج قوية في المرحلة النهائية من الدوري، مما جعله في صدارة المجموعة الثانية. الفريق يواصل العمل بجد واجتهاد لتحقيق هدفه الرئيسي وهو البقاء في الدوري الممتاز. في سياق آخر، شهدت الساحة الرياضية المصرية أحداثًا أخرى، حيث عقد وزير الرياضة اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد الفروسية لمتابعة خطة العمل واستعراض نتائج المرحلة الماضية. كما شهدت أسعار العملات تقلبات، حيث سجل الريال السعودي سعرًا معينًا أمام الجنيه المصري قبل موسم الحج.

وادي دجلة حرس الحدود الدوري المصري كرة القدم رياضة مصرية

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أمير كرارة ينافس فى رمضان 2023 بـ'سوق الكانتو' - اليوم السابعكشف السيناريست هانى سرحان عن مسلسله القادم فى رمضان، خلال استضافته بالبرنامج الإذاعى الراديو بيضحك على راديو 90,90 مع الإعلامية فاطمة مصطفى

رسميا.. تنسيق 2023| 91.6 % حدا أدنى للطب 90.9% للأسنان 90.7% للعلاج الطبيعي 89.5% الصيدلةعاجل.. رسميا.. تنسيق 2023| 91.6 % حدا أدنى للطب 90.9% للأسنان 90.7% للعلاج الطبيعي 89.5% الصيدلة

رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ 90% من مبنى الفصول بجامعة سوهاجالانتهاء من تنفيذ 90 %؜ من تشطيبات مبني مجمع الفصول بتكلفة 90 مليون جنيه المقام بالمقر الجديد لجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل وفقا لرئيس الجامعة.

القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية : لدينا برنامج لعلاج سرطان الكبد ونحقق فيه نتائج مذهلةقالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر استطاعت تشخيص أكثر من 90% من الحالات المصابة بفيروس سي وعالجت أكثر من 90% منهم .

صابرين تعلق على تجسيد منى زكي لشخصية 'أم كلثوم' بعمل سينمائيحلت الفنانة صابرين ضيفة علي برنامج الراديو بيضحك علي راديو 90 90 ، والذي تقوم بتقديمه الاعلامية فاطمة مصطفي .

برفاهية يابانية.. مازدا CX-90 موديل 2026.. شاهدكشفت شركة مازدا اليابانية عن طرازها الجديد مازدا CX-90 موديل 2026، وتنتمي CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

