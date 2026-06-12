يظهر تحول واضح في الموقف الأمريكي تجاه إيران، حيث يتراجع الحديث عن خيارات عسكرية لصالح السعي نحو اتفاق دبلوماسي، ويتوقع الرئيس ترامب توقيع مذكرة تفاهم قريبًا، ويذكر أن رفع العقوبات سيكون مرتبطًا بأداء إيران.

في تطور ملحوظ للمشهد السياسي الأمريكي تجاه إيران ، يبدو أن واشنطن تتجه بقوة نحو تسوية دبلوماسية ، حيث يقول المحللون إن المزاج العام في العاصمة الأمريكية يركز الآن على احتمال التوصل إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم ، مع انتهاء أيJane الحديث عن خيارات عسكرية أو مواصلة الضربات.

ووفقًا لمراسل قناة القاهرة الإخبارية رامي جبر من واشنطن، فإنiano الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن ثقته في أن مذكرة التفاهم ستوقع بنهاية هذا الأسبوع، أي تقريبًا يوم الأحد أو الاثنين، كما أشاد ترامب بمنشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة إكس، ووصفه بأنه إيجابي للغاية، وشاركه على صفحته في منصة تروث سوشيال. وكان عراقجي قد طلب في بداية منشوره من الأطراف المعنية التوقف عن نشر أي تفاصيل حول بنود الاتفاق، مؤكدًا أن كل شيء سيعلن في الوقت المناسب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في المحادثات.

وفي إحاطة صحفية通过 الهاتف، قدم مسؤول أمريكي رفيع المستوى نقاطًا جوهرية حول بنود الاتفاق المقترح، موضحًا أن رفع العقوبات على إيران سيتم بناءً على تقييم أداء إيران وسلوكها، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، بما في ذلك مسألة الأرصدة المجمدة التي تعتبر جزءًا من منظومة العقوبات. هذا التوجه الدبلوماسي يأتي في ظل تأهب 14 مدينة في المنطقة لتأثرها بسرعة الرياح اليوم، مما يضيف بعدًا مناخيًا إلى التحديات الراهنة، لكن التركيز السياسي يبقى على المسار التفاوضي مع إيران الذي يبدو أنه يشهد تقاربًا غير مسبوق





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