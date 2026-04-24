واشنطن.. هندسة إقليمية عبر التفاوض المرحلي بين بيروت وتل أبيب

كشفت جولة المحادثات الثانية في واشنطن عن سعي أمريكي إسرائيلي لإعادة تشكيل الواقع الإقليمي وتقويض نفوذ حزب الله، في ظل تمديد الهدنة الهشة في جنوب لبنان.

توجهت بيروت وتل أبيب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لبدء جولة ثانية من المحادثات، والتي أسفرت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

وعلى الرغم من أن هذه المحادثات تبدو ظاهريًا مجرد محاولة لتمديد الهدنة الهشة في جنوب لبنان، إلا أن لغة الدبلوماسية الهادئة تخفي وراءها صراعًا حول جوهر التفاوض نفسه. فقد كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، بعد لقائه السفيرة اللبنانية، أن تل أبيب - بدعم مكثف من شخصيات بارزة في إدارة ترامب مثل جي دي فانس وماركو روبيو ومايك هاكابي - تسعى إلى تأسيس 'السلام والازدهار والأمن في مواجهة إيران ووكلائها'.

هذه التشكيلة السياسية الرفيعة والمصطلحات المستخدمة تشير إلى أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تعملان على إعادة تشكيل الواقع الإقليمي، بهدف تقويض نفوذ حزب الله وفرض 'تطبيع أمني' في ظل استمرار التدمير. يتجاوز الدور الأمريكي المكثف والرعاية المباشرة من قبل إدارة ترامب لهذه المحادثات دور الوسيط التقليدي.

تعتمد واشنطن في هذه المفاوضات المباشرة - الأولى من نوعها منذ عام 1993 - على استراتيجية 'المراحل'، حيث بدأت بهدنة أولية لمدة عشرة أيام في منتصف أبريل، ثم تم تمديدها لثلاثة أسابيع لضمان استمرار الضغط التفاوضي. ترى واشنطن في هذه الجلسات المتتالية فرصة استراتيجية لاستغلال نتائج الحرب التدميرية من أجل تجريد حزب الله من سلاحه وإنهاء النفوذ الإيراني في شرق المتوسط، مع تقديم وعود اقتصادية كبيرة لإعادة الإعمار إذا انضمت لبنان إلى الترتيبات الجديدة.

تتوافق هذه التحركات مع تحليل ديفيد شينكر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي اعتبر أن الأهمية التاريخية لهذه المحادثات تكمن في عقدها على الرغم من المعارضة الشديدة من إيران وحزب الله. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف اللبناني باعتباره ساحة قابلة لإعادة التشكيل، مما يحول طاولة واشنطن إلى غرفة عمليات دبلوماسية لجني ثمار الحرب من خلال مسار مرحلي يربط تمديد الهدنة بتقديم تنازلات سياسية وأمنية.

في هذا السياق، تبرز الأهداف الإسرائيلية التي تتجاوز الترتيبات الحدودية المؤقتة نحو إحداث تغيير جذري في بنية الدولة اللبنانية. تطالب تل أبيب بآلية أمنية تضمن تجريد حزب الله من سلاحه وتأسيس منطقة عازلة واسعة. تشير تقارير قناة الجزيرة والتقارير الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تلعب 'لعبة مزدوجة'، حيث تتفاوض في واشنطن وتعلن عدم وجود خلافات كبيرة مع الدولة اللبنانية، بينما تواصل في الوقت نفسه فرض سيطرتها العسكرية في الجنوب والتهديد بتحرك عسكري شامل إذا لم تتحقق أهدافها السياسية.

تستخدم إسرائيل ضغط الهدنة المتقطعة كأداة لتقويض شرعية الحزب داخليًا، في محاولة لدفع الحكومة اللبنانية لتولي مهمة التجريد بنفسها. يهدف هذا السقف الإسرائيلي المرتفع إلى الحصول على حق دائم في استهداف التهديدات داخل لبنان، مما يعني فرض نوع من 'الوصاية الأمنية عن بُعد' تمنع إعادة تسليح الحزب، مع التهديد بحرب أوسع أو إشعال فتنة أهلية في لبنان إذا رفضت بيروت التعاون.

يجد المفاوض اللبناني نفسه محاصرًا بين هذا السقف الإسرائيلي والأمريكي المرتفع، حيث توجهت بيروت إلى واشنطن في الجولة الثانية لطلب تمديد الهدنة لشهر إضافي - وحصلت على ثلاثة أسابيع - بهدف وقف الخروقات وتسهيل عودة النازحين. ومع ذلك، تضطر الدولة اللبنانية في المقابل للتفاوض على بنود تمس جوهر السيادة الوطنية وهيكل السلطة الداخلي، في حين يؤكد اتفاق الهدنة الأصلي حق إسرائيل في 'الدفاع عن النفس' ضد أي تهديد وشيك داخل الأراضي اللبنانية.

ويحذر مركز 'كارنيجي' للشرق الأوسط من أن انخراط بيروت في هندسة 'سلام أمريكي-إسرائيلي' سيؤدي حتمًا إلى استياء طهران، التي ترفض التنازل عن 'الورقة اللبنانية' بسهولة، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في الشارع اللبناني وتلويح بحرب أهلية. يبدو تمديد الهدنة مجرد شراء مؤقت للوقت ومحاولة لتأجيل انفجار برميل بارود تتقاطع عنده خطوط النار والمصالح الإقليمية





