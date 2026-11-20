واشنطن ترسل منظومات باتريوت إضافية لإسرائيل لتعزيز دفاعاتها الصاروخية بعد الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية، فيما تسعى مصر لتنفيذ مراحل خطة ترامب.

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل منظومات "باتريوت" إضافية إلى إسرائيل ، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات الصاروخية لهذا الحليف الاستراتيجي في الشرق الأوسط. وقد تمت هذه الإعادة العسكرية في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بعد تعرض مواقع أمريكية و إسرائيل ية لأضرار خلال الهجمات التي شنتها إيران.

إعادة تعزيز دفاعات باتريوت

قالت قناة القاهرة الإخبارية، نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال، إن الإدارة الأمريكية نقلت أصولاً عسكرية متطورة إلى إسرائيل لتعزيز خطوط الدفاع الجوي. يأتي هذا القرار مباشرة بعد أن كشفت تقارير عن تعرض مواقع أمريكية لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإيرانية الأخيرة، مما دفع واشنطن لاتخاذ إجراء فوري لسد الثغرات الأمنية واستعادة الردع الفعال.

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تشير هذه الحركة العسكرية إلى جدية الموقف الأمريكي تجاه تهديدات الصواريخ الإيرانية، حيث تعمل منظومات باتريوت على اعتراض الصواريخ الباليستية والقذائف الموجهة. ويعد تعزيز هذه الخطوط الدفاعية ضرورة ملحة لحماية البنية التحتية الحيوية والجنود المنتشرين في المنطقة من أي ضربات مستقبلية قد تستهدف المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

دور الموساد والضغوط على إيران

في تطور سياسي موازٍ، أكد مسؤولون أن رئيس الموساد زار العاصمة واشنطن، وأجرى خلال هذه الزيارة مباحثات مكثفة حول الوضع الأمني الإقليمي. وقد دعا رئيس الاستخبارات الإسرائيلية خلال اجتماعاته إلى استئناف الضربات الموجهة ضد إيران، مما يعكس توجهاً مشتركاً بين الجانبين نحو اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لردع التهديدات الإيرانية.

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تأتي هذه الزيارة في وقت تتصارع فيه القوى الكبرى على رسم ملامح الاستراتيجيات الجديدة في المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم حلفائها في المنطقة وبين منع اندلاع حرب إقليمية شاملة. ويبدو أن الحديث عن استئناف الضربات يعكس تقييماً جديداً للتهديدات التي تمثلها برامج الصواريخ الإيرانية.

جهود مصر ودور ترامب الإقليمي

في سياق متصل، استعرض وزير الخارجية المصري جهود بلاده لتنفيذ ثاني مراحل خطة ترامب لسلام غزة، مما يعكس دوراً محورياً للقاهرة في السعي لإحلال الاستقرار في المنطقة. كما أن هناك مؤشرات على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد مؤتمر صحفي غداً في البيت الأبيض في تمام الساعة 12 ظهراً، لمناقشة التطورات السياسية والإقليمية.

إلى جانب الجهود الدبلوماسية، فإن التغيرات الاقتصادية العالمية تلعب دوراً في المشهد العام، حيث سجل الذهب انخفاضاً بنسبة 3.2% ليصل إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً. ويعود ذلك جزئياً إلى مشاعر التفاؤل بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أثر على أسواق السلع الأساسية والاستثمارات العالمية.

التطورات الروسية والأوكرانية

من جهة أخرى، أشار الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس ترامب يتجهان نحو التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأوكراني. هذا التصريح يفتح آفاقاً جديدة للتهدئة في الجبهة الشرقية لأوروبا، وقد يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات القوة في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

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في المجال الرياضي، استمرت استعدادات منتخب مصر لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم للنائشين لعام 2026، حيث تم الإعلان عن مواعيد مباريات الفريق والقنوات الناقلة رسمياً. كما شهد سوق النفط استقراراً في أسعاره مع نهاية تعاملات يوم الخميس، مما ساعد في تخفيف حدة المخاوف الاقتصادية المؤقتة.