واشنطن تخطط لتقليص دعمها العسكري لحلف الناتو وتدفع أوروبا نحو الاعتماد على الذات

تقرير يكشف مساعي إدارة ترامب لخفض المساهمات العسكرية الأمريكية في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تقليص أعداد المقاتلات والمدمرات، وسط ضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

كشفت تقارير صحفية حديثة صادرة عن مجلة شبيجل الألمانية عن توجهات استراتيجية جديدة ومثيرة للقلق داخل الإدارة الأمريكية، حيث تعتزم الولايات المتحدة خفض المساهمات العسكرية المتاحة لمساعدة حلفائها الأوروبيين في حالات الأزمات بشكل كبير وملحوظ.

وتشمل هذه التخفيضات المقترحة تقليص عدد الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وطائرات التزويد بالوقود جوًا، مما يضع حلف شمال الأطلسي الناتو أمام تحديات غير مسبوقة في تاريخه. وتأتي هذه التحركات في وقت تشعر فيه العديد من الدول الأوروبية بتوتر شديد وقلق متزايد من احتمال انسحاب واشنطن بشكل كامل من الحلف، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فراغ أمني كبير في القارة الأوروبية ويجبرها على إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية بشكل جذري وسريع.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة وقاسية للدول الحليفة في أوروبا، متهماً إياها بعدم إنفاق مبالغ كافية على تطوير جيوشها وتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، معتبراً أن الولايات المتحدة تحملت عبئاً مالياً وعسكرياً يفوق طاقتها لسنوات طويلة. ولم يتوقف الأمر عند الانتقادات اللفظية، بل تعهد ترامب بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا، كما أثارت طموحاته في السيطرة على جزيرة جرينلاند، التي تعد إقليماً دنماركياً، موجة من التوتر الدبلوماسي عبر المحيط الأطلسي.

وعلاوة على ذلك، انتقد ترامب بشدة تخاذل هذه الدول في تقديم الدعم اللازم لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية الدولية في ظل الصراع المحتدم مع إيران، مما دفعه للتساؤل علانية عما إذا كانت واشنطن لا تزال ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك التي يقوم عليها الحلف، ملوحاً بإمكانية الانسحاب الكلي. من الناحية الإجرائية، أوضحت مجلة شبيجل أن مبعوث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قام بإبلاغ كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الحلف بهذه الخطة خلال اجتماع مغلق عقد في مقر الناتو ببروكسل في أواخر الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة ترامب أخطرت الأعضاء رسمياً بأنها ستعمل على تقليص القدرات العسكرية المتاحة للحلف خلال فترات الأزمات. ونقلت المجلة عن المبعوث الأمريكي ألكسندر فيليز جرين قوله إن الخطة تتضمن خفض عدد الطائرات المقاتلة الأمريكية بنسبة تصل إلى الثلث، بالإضافة إلى تقليل عدد المدمرات التي توفرها البحرية الأمريكية، مع الإعلان بشكل صريح عن توقف واشنطن عن توفير أي غواصات لدعم عمليات الحلف.

وبموجب هذه التغييرات الجذرية، ستجد الدول الأوروبية نفسها مضطرة وبشكل عاجل إلى توفير طائرات استطلاع مسيّرة خاصة بها لتغطية احتياجاتها الاستخباراتية والعملياتية، بينما تخطط الولايات المتحدة لتقليص توفير النماذج المسلحة من المسيرات بشكل كبير جداً. ومن المتوقع أن تقدم واشنطن المزيد من التفاصيل الفنية واللوجستية حول هذه التغييرات خلال مؤتمر تشكيل القوات المقرر عقده في مطلع شهر يونيو المقبل.

ومن جانبها، اعترفت متحدثة باسم حلف الناتو بوجود اعتماد مفرط على الولايات المتحدة في تخطيط القوات، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب إعادة تنظيم شاملة للمسؤوليات العسكرية داخل الحلف، مع ضرورة زيادة الاستثمارات الدفاعية من قبل أوروبا وكندا لضمان استمرارية الأمن الجماعي في مواجهة التهديدات المتزايدة، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية في مناطق النزاع العالمية





