تطورات جديدة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية حيث تبدأ واشنطن في تعميم تفاصيل التفاهم على الحلفاء، مع استمرار التحضيرات الفنية وإعداد الإعفاءات الاقتصادية المنتظرة.

نقلت شبكة بلومبرج الأمريكية عن مصدر مطلع، أن واشنطن بدأت في توزيع مضمون اتفاق التفاهم مع إيران على الدول الحليفة خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.

وأشارت بلومبرج إلى أن التفاصيل الفنية للتفاهم لا تزال قيد الإعداد، مما يعني أن الصيغة النهائية قد تشهد تغييرات قبل التوقيع الرسمي. وبحسب المصدر نفسه، من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تسمح بتجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية فور توقيع الاتفاق. ويأتي هذا التطور في ظل تأكيد الولايات المتحدة على استمرار التزامها بالتحالفات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك التحالف مع أيسلندا.

في السياق نفسه، وجه رئيس وزراء أيسلندا كاترين كوينين جوتيريش نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي من أجل الاعتراف بأهمية المراعي في جميع أنحاء العالم واحترامها، خاصة في ظل التحديات البيئية المتصاعدة. كما أعلن الجيش الأمريكي عن حادثossing졌ت فيه سفينة في منطقة شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل شخص ونجاة اثنين آخرين. وفي تطورات أخرى، استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في قمة في موسكو، في وقت تشدد فيه مجموعة السبع الضغوط على روسيا ومحورها.

من ناحية أخرى، تعهدت الصين بتقديم حزمة مساعدات إنسانية لكل من إيران ولبنان خلال الفترة القادمة. على الصعيد الإقليمي، صرح الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون بحث مع قائد القوات الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) الأوضاع الأمنية والتطورات على الحدود. وفي تركيا، أعلنت السلطات القبض على شخص يدعى أبو عبيدة، الذي يشغل منصب مسؤول إدارة الإعلام في تنظيم داعش.

وفيما يتعلق بالاتفاق الإطار بين واشنطن وطهران، كشفت تقارير عن نية توفير حزمة تحفيز استثماري بقيمة 300 مليار دولار لإيران كجزء من الصفقة. كما شنت تونس حملات مكثفة بهدف تشجيع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين على العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية. وذكر مسؤولون إسرائيليون أنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى نص الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران، مشيرين إلى قلقهم من محتواه.

وأكد مسؤول أمريكي أن إيران لن تحصل على فوائد الاتفاق economic إلا إذا التزمت بتعهداتها المحددة، ومنها عدم السعي وراء سلاح نووي، والتخلص من المواد النووية المخصبة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. من ناحيتها، علقت وكالة تسنيم الإيرانية على ما نشرته بلومبرج، وقالت نقلاً عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني، إن النص المنشور يتضمن نواقص متعددة، ولا يعكس التفاهم بشكل كامل





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