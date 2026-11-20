المبعوثون الأمريكيون جاريد كوشنر وريتسك ويتكوف يتفاوضون حول انضمام أوكرانيا للحلف مقابل أراضٍ في دونباس لتهدئة التوترات مع موسكو.

أفادت تقارير إعلامية بأن مبعوثي الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر وريتسك ويتكوف قد طرحا فكرة غير مسبوقة خلال محادثات سرية، وهي انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مقابل تنازل كييف عن أجزاء من أراضيها لصالح روسيا. يأتي هذا المسار الذي اعتُبر سابقا مستحيلا كإشارة واضحة على تحول جذري في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي استبعد في السابق خيارات التوسع العسكري للحلف نحو كييف.

وقد تم تسليط الضوء على هذه الخطة التفاوضية المعقدة في عدة لقاءات جرت على مدار الأشهر القليلة الماضية بين الموفدين الأمريكيين ومسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى. وقد ناقش الجانبان الأمريكي والأوروبي تفاصيل هذه التسوية المحتملة التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة، مما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد للمرونة في مواجهة الجمود الدبلوماسي.

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تفاصيل التفاوض وسيناريوهات الانسحاب

تطرح السيناريوهات المناقشة بين وكلاء السلام الأمريكيين مسارين رئيسيين لإنهاء الصراع، يرتكز الأول على انسحاب أوكرانيا من الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها في منطقة دونباس شرق البلاد، مقابل الحصول على عضوية كاملة في حلف الناتو. ويعتبر هذا الخيار تحولا كبيرا من الموقف التقليدي الذي يمنع انضمام كييف للحلف خوفا من استفزاز موسكو.

أما السيناريو الثاني فيقترح تجميد النزاع العسكري على طول خط المواجهة الحالي، مما يعني بقاء جزء من أراضي دونباس تحت السيطرة الأوكرانية مع ضمانات أمنية دولية. ويشمل هذا الحل عقد معاهدة دولية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وربما بمشاركة حلفاء أوروبيين، تهدف إلى حماية كييف من أي هجوم روسي مستقبلي دون الحاجة لعضوية كاملة في الحلف.

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المواقف الأوروبية والروسية المتباينة

على صعيد المواقف الدولية، كشف المسؤول الأمريكي جاريد كوشنر أن روسيا أصبحت متقبلة لفكرة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا تشبه تلك التي يوفرها الناتو، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على تقديم مثل هذه الضمانات التي تحمل آثار ردع هائل وعواقب وخيمة في حال انتهاكها. وأعرب كوشنر عن قناعته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سئم الحرب ومستعد للتوصل إلى تسوية.

من جانبها، طالبت موسكو بشكل صريح في وثيقة رسمية اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال بأن تحذف أوكرانيا أي طموح للانضمام إلى حلف الناتو من دستورها، بالإضافة إلى التزام الحلف بعدم نشر قوات أو معدات عسكرية في أوكرانيا وتوقف عمليات توريد الأسلحة الغربية. وفي المقابل، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الوقت قد حان لمناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

تحديات التنفيذ والعقبات المستقبلية

رغم طرح هذه الأفكار في الاجتماعات السرية التي عُقدت في دبلن والإمارات وبرلين، لا يزال من غير الواضح مدى جدية الوسطاء الأمريكيين في دراسة هذه الفكرة أو ما إذا كان ترامب قد غير موقفه بشكل نهائي بشأن انضمام أوكرانيا. كما يواجه المقترح تحديات كبيرة داخل الحلف، خاصة أن ألمانيا تعارض منذ فترة طويلة انضمام كييف، ويحتاج أي توسيع للناتو إلى موافقة جميع أعضائه.

وأوضح مسؤول أمريكي أن المفاوضين يناقشون أفكارا عدة، مؤكدا أن التوصل إلى أي اتفاق نهائي يتطلب موافقة كل من أوكرانيا وروسيا. وقد يعكس طرح فكرة العضوية مدى استعداد واشنطن للذهاب بعيدا في محاولة لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات بين موسكو وكييف، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ظهور توترات داخل الحلف نفسه.