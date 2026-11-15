واشنطن تضغط لتوحيد المؤسسات الليبية مع زيارة قائد الأفريكوم

مسعد بولس وقائد الأفريكوم يدفعان لتوحيد القوات الليبية وتجنب العواقب، في حين يحذر محللون من تعثر السياسيين رغم التقدم العسكري المحرز.

تشهد الساحة الليبية زخماً دبلوماسياً وأمنياً جديداً مدفوعاً بالولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن بشكل مكثف لإنهاء الانقسام المؤسسي الذي يستمر منذ سنوات. يأتي هذا الجهد في ظل تحركين متوازيين؛ الأول دبلوماسي بقيادة مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، والثاني عسكري مباشر يتضمن لقاءات بين قيادات الشرق والغرب. تهدف هذه المبادرات المندفعة إلى توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية كانت محل انتظار طويل من قبل المواطنين الليبيين.

دبلوماسية أمريكية مشددة مع تحذيرات صارمة

أكد مسعد بولس، ممثل الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية والعربية، أن قادة من شرق ليبيا وغربها عملوا بلا كلل وبحسن نية لأكثر من عام لقيادة مبادرة تاريخية تهدف لتوحيد المؤسسات. وأوضح في بيان عبر منصة "إكس" أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، تقدم الدعم القوي لهذه العملية التي يقودها الليبيون. وأشار إلى إحراز تقدم كبير على مسارات التوحيد العسكري والميزاني والانتخابي والقضائي، مما يعكس عزم واشنطن على دعم جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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زيارة تاريخية لقائد القيادة العسكرية الإفريقية

في خطوة عملية موازية للجهود الدبلوماسية، قام الجنرال داغفين أندرسون، قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، بزيارة إلى ليبيا للقاء مسؤولين في الجانبين. التقى أندرسون في طرابلس برئيس حكومة الوحدة الوطنية، وفي مدينة سرت عقد مباحثات مع الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي. تناولت هذه اللقاءات سبل جعل المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية أكثر احترافية، وتأكيد التزام الأطراف بالتقدم نحو بناء إطار عسكري ليبي موحد.

تحالفات عسكرية مستقبلية ومناورات مشتركة

تسعى الولايات المتحدة وليبيا إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك لمواجه التهديدات الإقليمية وتحقيق الأمن الحدودي، حيث تتعاون القوات في شرق وغرب ليبيا حالياً في التحضيرات المشتركة للمشاركة في مناورات "فلينتلوك 2027". تنظم "أفريكوم" هذه المناورات سنوياً، وتعد خطوة عملية لتعزيز القدرات العسكرية المتبادلة وبناء جسور من الثقة بين الهياكل العسكرية المتنافسة في البلاد، مما يخلق زخماً لا ينبغي الاستهانة به نحو التكامل الأمني.

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تحليل محاذير سياسية ومخاوف من تعثر التسوية

يرى المحلل السياسي والمستشار الاستراتيجي دانييلي روفينيتي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تحقيق التكامل العسكري بات في متناول اليد، لكنه يحذر من أن المسائل المتعلقة بالقيادة والرقابة السياسية والسيطرة على التشكيلات المسلحة لا تزال دون حل. ولفت إلى أن حالة الانقسام أوجدت مصالح سياسية واقتصادية راسخة قد تقاوم إعادة توزيع السلطة، معبرا عن تفاؤل حذر بشأن التكامل العسكري مقارنة بتشكك أكبر في إمكانية تحقيق توحيد سياسي شامل في المستقبل القريب.

أهداف جيوسياسية وموارد الطاقة الأمريكية

تستهدف واشنطن تحقيق استقرار ليبي قادر على السيطرة على حدوده وسواه، بالتوازي مع الحد من نفوذ الخصوم في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى أهمية موارد ليبيا من الطاقة لإمكاناتها الاستثمارية. ورغم أن المبادرة الدبلوماسية التي يقودها مسعد بولس تعكس طموحات أوسع لتشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات، فإن التحدي يكمن في تحويل التعاون الأمني إلى تقدم سياسي حقيقي، حيث قد يؤدي الاتفاق العسكري إلى ترسيخ هياكل السلطة القائمة دون معالجة قضايا الشرعية والتمثيل السياسي.