واشنطن وبكين تناقشان نزع السلاح النووي قبل قمة ثلاثية محتملة

الاتصال الهاتفي بين روبيو ووانغ يي يؤكد استعداد بكين لمعالجة القضايا الحساسة ومحادثات القادة حول نزع السلاح النووي قبل قمة أبيك في نوفمبر.

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن نتائج اتصال هاتفي هام بين وزير خارجيتها ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي ، حيث ناقش الجانبان إمكانات إدراج قضايا نزع السلاح النووي ضمن جدول أعمال اجتماع ثلاثي وشيك يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا. جاء هذا الإعلان في وقت تسبق فيه القمة الثلاثية المحتملة فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والذي سيُعقد في مدينة شينجن الصينية.

مستجدات الاتصال الهاتفي بين روبيو ووانغ

أكدت وزارة الخارجية الأميركية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الوزير ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي اتفقا على أهمية إجراء محادثات هادفة ومستوى القادة لدفع أهداف استراتيجية تشمل السلام الدولي ونزع السلاح النووي. كما أشار البيان إلى أهمية هذه المحادثات، لا سيما في سياق أي اجتماع ثلاثي محتمل يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ.

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ويأتي هذا التواصل قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقررة في مدينة شينجن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. ويعكس هذا الموعد الزمني الدقة في التنسيق بين الجانبين الأمريكي والصيني لاستغلال المنصة الدولية لتعزيز الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف حول القضايا الأمنية الحساسة.

مواقف بكين والاستعدادات لقمة أبيك

من جانبها، أكدت العاصمة الصينية بكين استعدادها لـمعالجة الخلافات والقضايا الحساسة بشكل مناسب مع الولايات المتحدة. وأشار وانغ يي إلى أن استقرار العلاقات الصينية الأميركية تحقق بفضل جهود مضنية من كلا الطرفين، مما يعزز الجdor للحوار البناء قبل الموعد المحدد لقمة أبيك في نوفمبر.

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على الرغم من التأكيدات الأمريكية على أهمية إشراك الصين في مفاوضات نزع السلاح، إلا أن بكين لم تؤكد رسمياً إدراج ملف الحد من الأسلحة النووية على جدول أعمال أي اجتماع ثلاثي محتمل مع روسيا والولايات المتحدة. ويعكس هذا الموقف الحذر الصيني الرغبة في إشراكها في اتفاق للحد من الأسلحة النووية، خاصة بعد انتهاء العمل بمعاهدة ثنائية مع موسكو في فبراير الماضي، مما يفتح الباب أمام ديناميكيات جديدة في الجغرافيا السياسية النووية.

تداعيات اقتصادية ودبلوماسية سابقة

وتعود أصول هذا التحسن في التواصل إلى قمة أبيك التي عقدت العام الماضي في كوريا الجنوبية، حيث توصّل البلدان إلى اتفاق خفّف من حدة التوترات بينهما. كان هذا الاتفاق ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بعد فترة من الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة والصين، والتي تبادلا خلالها فرض رسوم جمركية انتقامية أثرت على التجارة العالمية.

ويشكل هذا السياق التاريخي خلفية مهمة لفهم الجهود الحالية لاستعادة الاستقرار في العلاقات الثنائية. فقد سعى كل من ماركو روبيو ووانغ يي إلى تجاوز الخلافات الماضية والتركيز على المصالح المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن النووي والاستقرار الإقليمي، في ظل استعدادات مكثفة للقمة المقبلة في شينجن.

آفاق اجتماع ثلاثي ومستقبل الحوار

تستعد الإدارات المعنية في واشنطن وبكين لمزيد من التنسيق حول تفاصيل أي اجتماع ثلاثي محتمل، خاصة فيما يتعلق بدور الصين في مبادرات نزع السلاح النووي. ويرى محللون أن هذا التطور قد يعيد رسم خريطة التحالفات العالمية، خاصة مع اقتراب موعد قمة أبيك في نوفمبر، حيث سيبحث القادة السبل لتعزيز السلام العالمي من خلال حوار شامل وشامل.

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في الختام، يمثل هذا الاتصال الهاتفي خطوة عملية نحو تفعيل الحوار بين القوى العظمى. ومع استمرار الجهود الدبلوماسية، يتوقع المراقبون رؤية نتائج ملموسة خلال قمة شينجن، حيث ستُطرح القضايا النووية والسياسية على طاولة النقاش بشكل رسمي، مما قد يغير مسار العلاقات الدولية في الأشهر المقبلة.