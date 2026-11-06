واصل يوسف يرى أن الحزب الجمهوري خسر الانتخابات النصفية بسبب الأسعار والحرب على إيران

يحلل واصل يوسف أسباب خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأمريكية، ويتناول أثر الأسعار والحرب على إيران وصلاحيات الرئيس ترامب بعد فقدان الأغلبية.

قدّم واصل يوسف ، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، قراءته لأسباب ما وصفه بالخسارة الكارثية التي تعرض لها حزبه في الانتخابات النصفية ، التي جرت في مطلع الشهر الحالي. وجاءت تصريحاته ضمن حلقة من برنامج بلا قيود، تناولت تداعيات النتائج على الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب ومستقبل المشهد السياسي في الولايات المتحدة.

وحسب ما ورد في المادة، تبث حلقة البرنامج يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. ويتناول فيها واصل يوسف عدداً من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات وحركة ماغا والجاليات العربية في أمريكا.

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أسباب الخسارة الكارثية للحزب الجمهوري

يرى واصل يوسف أن الحزب الجمهوري خسر الانتخابات النصفية بسبب عدد من العوامل، في مقدمتها غلاء الأسعار والحرب على إيران. ويضيف أن خللاً في التواصل بين الحزب وقاعدته الشعبية أدى إلى عدم تفهم مطالبها.

ويعني هذا التفسير أن الخسارة لم تكن نتيجة عامل واحد، بل مزيج من الضغوط المعيشية والفجوة بين القيادة الحزبية وقواعدها. وبحسب واصل يوسف، فإن هذه العوامل مجتمعة شكلت الخلفية التي أثرت في نتائج الاقتراع.

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مصير الرئيس ترامب بعد خسارة الأغلبية في الكونغرس

قال واصل يوسف إن خسارة الرئيس ترامب لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ تضعه تحت رحمة استفتاء أعضائه في التشريعات. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى نوافذ أخرى تمكّن الرئيس من مواصلة سياسته دون الاعتماد الكامل على الكونغرس.

وأوضح عضو الحزب الجمهوري أن كثيراً من قرارات الرئيس ستكون تحت تدقيق مجلسي النواب والشيوخ بعد شهر ديسمبر كانون الأول القادم. وفي تعليقه على تصريحات ترامب بشأن حقه في استخدام الفيتو لتمرير قراراته، رأى واصل يوسف أن حق الفيتو وحق اتخاذ القرارات السيادية الحاسمة سيظل بيد الرئيس، ما قد يضع الحزب الديمقراطي في مأزق سواء قبل قراراته أو رفضها.

موقف الحزب الجمهوري من أيباك والعلاقة مع إسرائيل

أكد واصل يوسف أن أغلبية المرشحين الجمهوريين كانوا يتجنبون ذكر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في حملاتهم الانتخابية. وجاء ذلك رداً على سؤال حول مستقبل علاقة أمريكا مع إسرائيل، بعد أن ربط نائب الرئيس جي دي فانس هذه العلاقة بأسباب الهزيمة التي مُني بها حزبه.

وأضاف يوسف أن الشارع الأمريكي بات يدرك أن جزءاً من تدهور حالته المعيشية يعود إلى دعم بلاده الحرب على إيران لمساعدة إسرائيل. ويعكس هذا الطرح تحولاً في طريقة نقاش الناخبين لملفات السياسة الخارجية وانعكاسها على حياتهم اليومية.

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حركة ماغا وتأثير الدين في فوز عبد الرحمن السيد

تناولت الحلقة تقييم واصل يوسف لحركة ماغا، التي ترفع شعار جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، كما تطرقت إلى مدى تأثير استخدام الدين ضد السيناتور المنتخب عبد الرحمن السيد في فوزه بعضوية مجلس الشيوخ. وتضمنت الحلقة أيضاً سؤالاً حول نظرة يوسف إلى الجاليات العربية في أمريكا.

وتشير المادة إلى أن هذه الأسئلة وغيرها ستجد أجوابها في حلقة برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع، دون أن تنقل تفاصيل إضافية عن هذه الإجابات. لذلك يبقى تقييم واصل يوسف لهذه الملفات مرتبطاً بما سيعرضه البرنامج يوم السبت.