روى الدكتور محمد سليم والد زوجة الشهيد العقيد أحمد منسي تفاصيل الدعم الذي تتلقاه أسرة الشهيد من الدولة، مشيرًا إلى أن نجل الشهيد حمزة يخطط لالتحاق بالقوات الجوية، مما يجسد استمرارية تأثير والده.

تناولت التقارير الإعلامية تصريحات الدكتور محمد سليم، والد زوجة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي ، حول الرعاية التي تحظى بها أسرة الشهيد من الدولة، مؤكدًا على الدعم الكامل والمتواصل الذي تتلقاه الأسرة تقديرًا لموقف الشهيد وتضحياته.

كما أشار الدكتور سليم إلى أن ذكرى العقيد أحمد المنسي تبقى علامة بارزة في الوعي الوطني المصري، خاصة بين الشباب، حيث يُعتبر رمزًا للبطولة والتضحية، ويتم تذكاره بجانب رموز انتصارات أكتوبر. وذكّرppler بأن وجود شخصيات وطنية حقيقية ذات تأثير إيجابي يساهم في تشكيل وعي جاد لدى الأجيال الجديدة، بعيدًا عن الشخصيات المُصنَّعة. وفيما يتعلق بنجل الشهيد، حمزة المنسي، أشار والد زوجة الشهيد إلى告诉他 الحب والتقدير الذي يلقاه من المواطنين في كل مكان، ما يعكس مكانة والده في قلوب المصريين.

وتوقع أن يعمل حمزة على الاستمرار على درب والده، مبينًا أنه مهتم بالالتحاق بالقوات الجوية ودراسة الطيران، ما يدل على رغبته في خدمة بلاده عبر المسار العسكري، وهو ما يُعد استكمالًا لرمزية الشهيد في حياة أسرته ومجتمعه





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