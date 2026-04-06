والد ضحية بولاق الدكرور يكشف تفاصيل مقتل ابنه حرقًا: الخلاف قديم.. والصلح لم ينهِ الضغينة

في مقابلة مؤثرة، يروي والد الشاب محمد، ضحية جريمة الحرق في بولاق الدكرور، تفاصيل مقتل ابنه، مبيناً أن جذور الجريمة تعود لخلاف قديم، وكيف تحول الصلح إلى حقد دفين أدى إلى هذه النهاية المأساوية. ويوضح الأب أن الجناة لم ينسوا الإساءة، وظلوا يتربصون بالضحية حتى تمكنوا من تنفيذ جريمتهم البشعة.

تحدث والد الشاب محمد، ضحية جريمة القتل المروعة حرق ًا في منطقة بولاق الدكرور ، عن التفاصيل الدقيقة التي أحاطت بمقتل نجله، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مؤثرة. كشف الأب عن سلسلة من الأحداث المأساوية التي أدت إلى هذه النهاية المأساوية، مسلطًا الضوء على أسباب الجريمة والظروف المحيطة بها. وأوضح الأب أن جذور الصراع تعود إلى خلاف قديم نشأ قبل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الخلاف تم تسويته بالصلح في ذلك الوقت، لكن الضغينة ظلت كامنة في نفوس الجناة، منتظرة اللحظة المناسبة لل انتقام .

وأكد الأب أن الصلح الذي تم لم ينهِ الخلاف بشكل كامل، وأن الطرف الآخر لم ينسَ الإساءة، وظل يتربص بالضحية، مبيناً: 'هم لو بعد 20 سنة أو 30 سنة لازم يعملوا كدة، مفيش عندهم رحمة'. وتحدث الأب عن تفاصيل بداية المشكلة، موضحًا أنها بدأت بمشادة بسيطة على 'ترابيزة'، حيث حاول أحد الأشخاص افتعال شجار مع نجله، مما أدى إلى تبادل للضرب في ذلك الوقت. وقال الأب: 'أخوه هو اللي بدأ المشكلة.. لعب مع محمد وعاوز يعمل مشكلة، فمحمد غلبه وقاله ادفع الحساب، قاله أنا مش هحاسب، حاسب اللي من سنك.. فراح داخل عليه يضربه، فمحمد مسكه ووقعه في الأرض وضربه'. على الرغم من انتهاء هذه الواقعة بالصلح، إلا أن المضايقات استمرت، حيث حاول المتهمون إجبار نجله على ترك المنطقة. وأوضح الأب: 'جم يتلككوا له ويمشوه من هنا.. مش عاوزينه يقف قدام بيته، وكانوا بيقولولي بيع البيت وشوف لك مكان تاني، لكن محمد كان رافض ويقول ده بيتي ومكاني'.\وفي يوم الجريمة، الذي صادف رابع أيام عيد الفطر، كشف الأب عن التفاصيل الصادمة التي سبقت مقتل ابنه. وأشار إلى أن نجله تلقى اتصالًا في حوالي الساعة الخامسة مساءً يدعوه إلى تناول الطعام معهم، قائلاً: 'كانوا بينادوا عليه يا سروجي يا وائل تعال نفطر معانا.. فنزل وقعد معاهم'. وأوضح أن الأجواء كانت طبيعية في البداية، حيث تناولوا الطعام معًا، وطلب نجله بيتزا ثم كشري. وأضاف: 'أكلوا وقعدوا عادي جدًا ومفيش أي حاجة تبين اللي هيحصل'. ولكن، سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب. فوفقًا لرواية الأب، قام والد أحد المتهمين بإعداد مادة حارقة دون أن يلاحظ أحد، موضحًا: 'نزل يكنس الشارع وجاب جردل وشرشوبة ومسح الحوش، وأتاريه كان محضر خلطة بنزين وتنر وشطة'. ثم خرج بالجردل ونادى على أحد الجالسين. وعندما قام الضحية من مكانه، صب عليه المتهم المادة الحارقة، قائلاً: 'أول ما قام من جنب محمد، راح ضارب الجردل في وشه وولع فيه'. اشتعلت النيران في جسد الضحية، وحاول الأب إخمادها، ولكن دون جدوى. وأشار إلى أن المتهمين استمروا في الاعتداء على نجله حتى بعد اشتعال النيران، قائلًا: 'محمد قعد يحاول يطفي نفسه، وكل واحد اتلهى في نفسه.. فيه اللي إيده اتحرقت، وفيه اللي وقع على سيخ'، مؤكدًا أن الاعتداء لم يتوقف عند ذلك مضيفًا: 'كل ما يحاول يطفي نفسه، كانوا بيضربوه بكزلك عشان ميطفاش'. اختتم الأب حديثه في حالة انهيار تام، معبرًا عن حزنه العميق وعدم قدرته على فهم سبب هذه الجريمة المروعة. وظهرت والدة المجني عليه منهارة بالبكاء خلال المقابلة، مما يعكس حجم المأساة التي حلت بالعائلة. \ختم الأب حديثه بتساؤل يملأه الحزن والأسى، قائلاً: 'ابني عمل إيه لكل ده؟ أنا مش فاهم.. لحد دلوقتي مش عارف هو عمل إيه عشان يموت كده'. تلك الكلمات تعبر عن الصدمة وعدم التصديق التي يعيشها الأب، في ظل هذه الجريمة البشعة التي أودت بحياة ابنه. المشهد الأخير في المقابلة أظهر مدى المعاناة التي تعيشها الأسرة، حيث ظهرت الأم منهارة بالبكاء، مما يبرز حجم الخسارة والفاجعة التي حلت بهم.





جريمة قتل بولاق الدكرور حرق خلاف قديم انتقام

