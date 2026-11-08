وان بنك: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية في مصر

معتز مطاوع رئيس وان بنك يؤكد أن الذكاء الاصطناعي يحول القطاع المصرفي نحو التخصيص التام وتوقع احتياجات العملاء بدقة خلال مؤتمر القاهرة لتكنولوجيا المعلومات.

أكد معتز مطاوع ، رئيس مجموعة وان بنك الرقمية، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل الآن على إعادة صياغة قواعد المنافسة في القطاع المصرفي المصري والعالمي. وأشار مطاوع إلى أن هذه التقنيات المتطورة تتيح للمؤسسات المالية التنبؤ الدقيق باحتياجات العملاء قبل أن يقوموا بطلبها صراحة، مما يغير جذرياً من طبيعة التفاعل بين البنك والعميل. جاء ذلك خلال مشاركته الفعالة في فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية " PAFIX"، والذي أُقيم كجزء من معرض ومؤتمر "Cairo ICT" الكبير، حيث سلط الضوء على التحول الاستراتيجي الذي تشهده الصناعة المالية.

التحول من الخدمات التقليدية إلى التخصيص الذكي

وضح معتز مطاوع أن التطور التكنولوجي السريع نقل القطاع المصرفي من مرحلة الاعتماد على الخدمات البنكية التقليدية إلى مرحلة التحول الرقمي المكتمل، وصولاً إلى عصر جديد يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي. وأكد أن دور هذه التقنية لم يعد مقتصراً فقط على تحسين كفاءة العمليات الداخلية، بل امتد ليشمل تغيير طريقة فهم البنوك لعملائها وتصميم المنتجات والخدمات المقدمة إليهم بشكل شخصي جداً.

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وأشار رئيس وان بنك إلى أن أبرز تحولات الذكاء الاصطناعي يتمثل في الانتقال من نظرية اعتبار احتياجات العملاء كعوامل ثابتة وموحدة، إلى فهم ديناميكي بأن احتياجات الفرد الواحد تتغير باستمرار باختلاف الأوقات والظروف المحيطة. وأضاف أن تحليل المعاملات المصرفية وسلوكيات الإنفاق والأنماط الاستهلاكية يُمكّن البنوك من تكوين صورة دقيقة وشاملة، مما يساعد في تقديم المنتج المناسب لكل عميل في الوقت الأمثل، وهي عملية تعرف بمفهوم التخصيص (Personalization).

تطبيقات عملية في خدمة العملاء والأمان المالي

كشف معتز مطاوع أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي دخلت بالفعل حيز التنفيذ الفعلي في عدة مجالات حيوية داخل البنوك، وأبرزها مراكز الاتصال التي تستفيد من تقنيات المحادثة الصوتية المتقدمة. وأوضح أن هذه الأنظمة قادرة على محاكاة الصوت البشري والتعامل مع استفسارات العملاء بشكل طبيعي، مما يتيح لهم الرد الفوري والدقيق على ما يتراوح بين 80% و90% من الاستفسارات المباشرة دون تدخل بشري.

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كما شدد رئيس وان بنك على أن مجال مكافحة الاحتيال يُعد من أهم مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الحديث. وأشار إلى أن هذه التقنية تعمل من خلال تحليل بيانات المعاملات بشكل مستمر ورصد أي عمليات تخرج عن الأنماط المعتادة للعميل، سواء من حيث قيمة المعاملة أو توقيتها أو طبيعتها، مما يساعد على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والتعامل معها استباقياً قبل وقوع الخسائر.

تحديات المستقبل وتأثير سلوك الأجيال الجديدة

شدد معتز مطاوع على أن التحدي الحقيقي أمام البنوك الرقمية لا يقتصر فقط على إتاحة الخدمات عبر القنوات الإلكترونية بسهولة، بل يمتد إلى القدرة المستمرة على فهم العميل بدقة والتنبؤ باحتياجاته المتغيرة. واعتبر أن التطور المتسارع في منصات التواصل الاجتماعي وتغير أنماط استخدام الأجيال المختلفة لها يعكسان حجم التحول التكنولوجي الذي يشهده العالم، ومدى تأثيره المباشر في سلوك الأفراد وتفضيلاتهم الاستهلاكية.

وأوضح أن هذا السياق المتغير يفرض على المؤسسات المالية ضرورة مواكبة هذه التغيرات السريعة وتطوير أدواتها التحليلية لفهم العملاء بعمق والتفاعل معهم بفعالية. وأكّد أن مفهوم التخصيص في تقديم الخدمات المصرفية أصبح الآن أحد أهم عناصر المنافسة بين البنوك الرقمية، حيث لم يعد الهدف مجرد إتاحة الخدمات إلكترونياً، وإنما تقديم تجربة مصرفية مصممة خصيصاً وفقاً لطبيعة كل عميل واحتياجاته الديناميكية.