وثيقة مسربة تكشف إطار تفاهم بين إيران وأمريكا يشمل انسحاب القوات وإنهاء الحصار

كشف التلفزيون الإيراني عن مسودة أولية لتفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن انسحاب القوات الأمريكية وإنهاء الحصار البحري مقابل التزامات إيرانية بأمن الملاحة في الخليج، مع تحديد مهلة 60 يوماً لتحويلها إلى قرار أممي.

كشفت هيئة الإذاعة والتليفزيون ال إيران ية عن وثيقة أولية غير رسمية تضم 14 بنداً تمثل إطاراً لتفاهم محتمل بين إيران و الولايات المتحدة ، في خطوة قد تمهد لاتفاق سياسي وأمني واسع في المنطقة.

وبحسب ما أوردته الهيئة، تتضمن مسودة مذكرة التفاهم انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران، إلى جانب إنهاء الحصار البحري، مقابل التزامات إيرانية تتعلق بأمن الملاحة في الخليج. وتنص المسودة على أن تتولى طهران إدارة حركة السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان، مع تعهد إيراني بإعادة حركة عبور السفن التجارية إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد، فيما لا يشمل الاتفاق السفن العسكرية.

كما تشير الوثيقة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، فسيتم تحويله إلى قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي. وفي السياق ذاته، أكد التليفزيون الإيراني أن ما يعرف بـ(إطار تفاهم إسلام آباد) لا يزال قيد النقاش ولم يحسم بعد، مشدداً على أن طهران لن تقدم على أي خطوات قبل تحقيق ما وصفه بـ(تقدم ملموس) في مسار التفاهمات.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية برنامج إيران النووي والوجود العسكري الأمريكي في الخليج. ويبدو أن الطرفين يسعيان إلى تجنب مواجهة مباشرة من خلال بناء قنوات تفاهم غير رسمية، رغم استمرار الخطاب المتشدد من الجانبين. ويشير المحللون إلى أن هذه الوثيقة قد تكون محاولة إيرانية لاختبار ردود الفعل الدولية قبل الدخول في مفاوضات جدية.

وعلى صعيد متصل، طلبت بنجلاديش مساعدات من صندوق النقد الدولي بسبب تأثير الحرب التجارية بين إيران والولايات المتحدة على اقتصادها، مما يعكس التداعيات الإقليمية لأي تصعيد. وفي حال نجاح التفاهم، فإنه قد يسهم في خفض أسعار النفط وتحسين أمن الطاقة العالمي، خاصة مع التزام إيران بتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

إلا أن التحدي الأكبر يبقى في مدى قدرة الطرفين على تحويل هذه المسودة إلى اتفاق ملزم، في ظل انعدام الثقة المتبادل والخلافات حول القضايا الأساسية كبرنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإيراني في المنطقة. ويرى مراقبون أن الإطار الزمني المحدد بـ60 يوماً قد يكون طموحاً، لكنه يعكس رغبة في تحقيق اختراق قبل انتهاء المهلة الدبلوماسية الحالية





