وحدات الإسماعيلية ترفع 11685 طن من القمامة وتحسن الإنارة العامة

واصلت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين، ومنع تراكمات القمامة، للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين. كما قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي 11685 طن خلال الفترة من 29 مايو حتى 4 يونيو 2026. وبلغت إجمالي الحملات النظافة خلال الأسبوع الماضي حوالي 17800 طن. وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

واصلت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية جهودها في قطاع ال نظافة العامة بالشوارع والميادين، ومنع تراكمات القمامة، للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين. كما قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي 11685 طن خلال الفترة من 29 مايو حتى 4 يونيو 2026.

وبلغت إجمالي الحملات النظافة خلال الأسبوع الماضي حوالي 17800 طن. وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة. قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بصيانة 45 عمود إنارة. بينما قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، بصيانة 3 أعمدة إنارة.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، بالاستجابة لـ 22 بلاغ بمختلف مناطق الحي. وفي مركز ومدينة فايد، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد 5 أعمدة، وصيانة 11 كشاف ليد معطلة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 165 كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية. وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم زرع 4 أعمدة إنارة. وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد 55 كشاف.

وقام مركز ومدينة أبوصوير، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد 75 كشاف إنارة، وزرع 4 أعمدة. كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة 320 كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور





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الإسماعيلية نظافة إنارة وحدات محلية

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