وحدات المحلية بمحافظ بنى سويف تطمئن المواطنين وتهتم بالمحافظة

تهتم الوحدات المحلية بمحافظ بنى سويف بكافة شئونها، حيث تقوم بتنفيذ حملات ميدانية متكررة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. سواء توظف مدحت صلاح جهودها اليومية لتحسين مستوى النظافة والخدمات في الفشن، أو تقوم بقسم الإشغالات بمتابعة سوق الفشن الأسبوعي ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات. كما نفذت إدارة الطب البيطري أعمال تحصين ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدعbesides ذلك قامت بتوزيع الشهادات على الطلاب وهيئات التحصیل المتميزين والمشاركين في مسابقة الطالب المثالي.

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واصلت ال وحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة ل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح جهودها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات.

وتم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع، إلى جانب تنفيذ أعمال مسح وتنظيف بطريق طراد النيل. كما تابع رئيس المدينة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا سرعة تسليم النماذج للمواطنين وتسريع وتيرة العمل في استكمال ملفات التصالح. فيما قام قسم الإشغالات بمتابعة سوق الفشن الأسبوعي ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات. كما نفذت إدارة الطب البيطري أعمال تحصين ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Local وحدات المحلية محافظ بنى سويف تحسين مستوى الخدمات عيد الصومعة تحسين مستوى النظافة الطرق نازحين الحفلات الموسيقية

United States Latest News, United States Headlines