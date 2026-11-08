وداع مصر لكأس العرب للشاطئ وخروجها أمام المغرب

انتصر منتخب المغرب على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم الشاطئية في بورسعيد.

ودعت منتخب مصر للكرة الشاطئية بطولة كأس العرب بشكل مفاجئ بعد خسارته أمام المنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على شواطئ محافظة بورسعيد ، مما أنهى مشوار الفراعنة في البطولة وأحبط آمالهم في مواصلة المنافسة على اللقب.

خروج مصر أمام المغرب في نصف النهائي

تُوجت مباراة نصف النهائي التي أقيمت خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من نوفمبر الجاري بخسارة منتخب مصر، حيث لم يستطع الفريق المصري عكس نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيفة، ليحجز المنتخب المغربي مقعده في النهائي ويتأهل لمواجهة منتخب موريتانيا التي حجزت هي الأخرى مقعدها بعد تغلبها على نظيرها اللبناني.

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مشاركة ثمانية منتخبات في البطولة الحالية

تستضيف شواطئ محافظة بورسعيد منافسات البطولة الحالية بمشاركة ثماني منتخبات، وتعتبر هذه النسخة من أهم النسخ الرياضية التي تقام في المنطقة، حيث شهد الملعب الساحلي منافسات قوية تجمع بين المنتخبات العربية المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

مسيرة مصر المثمرة قبل الخسارة

كان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد منافسات المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات موريتانيا والسعودية والعراق، حيث بدأ الفراعنة مشوارهم بالفوز على السعودية بنتيجة خمسة أهداف مقابل اثنين، ثم كرروا انتصارهم ذاته أمام العراق، قبل أن يتلقوا الخسارة أمام موريتانيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد.

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فقدان الدفاع عن لقب النسخة الرابعة

بهذه الخسارة أمام المغرب، فقد منتخب مصر فرصة الدفاع عن لقبه، حيث توج بالفراعنة بلقب النسخة الرابعة من البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عام ألفين وثلاثة وعشرين، فيما جاء منتخب عمان وصيفاً في تلك النسخة، مما يعني أن مصر كانت تبحث عن التتويج مرة أخرى.

تاريخ بطولات كأس العرب السابقة

شهدت النسخة الأولى من كأس العرب لكرة القدم الشاطئية إقامة البطولة في مصر عام ألفين وثمانية، وتوج فيها منتخب ليبيا باللقب، قبل أن يحصد منتخب الإمارات البطولة في نسختها الثانية عام ألفين وعشرة التي استضافتها السعودية، ثم عاد منتخب الإمارات للتتويج باللقب في النسخة الثالثة عام ألفين وأربعة عشرة التي أقيمت في مصر.