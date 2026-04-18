وداعًا يا قلب الأسد: طارق حامد ينهي مسيرة أسطورية بالروح القتالية والإنجازات

اختتم نجم خط الوسط المصري طارق حامد مسيرته الكروية الممتدة لـ 17 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا غنيًا بالإنجازات والروح القتالية. اشتهر بصلابته الدفاعية وأدائه الملهم، وحقق 14 بطولة مع الأندية التي لعب لها، أبرزها الزمالك، بالإضافة إلى مشاركاته الدولية مع منتخب مصر.

اشتُهر 'قلب الأسد' بروح القتال العالية والصلابة الدفاعية، مما جعله لاعبًا أساسيًا في الفرق التي دافع عن ألوانها، وعلى رأسها نادي الزمالك، الذي شهد أبرز فترات تألقه وتتويجه بالعديد من البطولات.

بدأت رحلة حامد الكروية مع طلائع الجيش عام 2009، ثم انتقل إلى سموحة حيث لفت الأنظار بأدائه المميز. في عام 2014، كانت خطوة الانتقال إلى الزمالك نقطة تحول محورية في مسيرته، حيث أمضى ثماني سنوات أثبت خلالها جدارته كأحد أهم ركائز الفريق، مساهماً في حصد العديد من الألقاب بفضل قدراته الدفاعية الفائقة وقدرته على استخلاص الكرة وبناء اللعب.

كما خاض تجربة احترافية ناجحة مع اتحاد جدة السعودي قبل أن ينهي مسيرته بقميص ضمك. على مدار 17 عامًا، شارك طارق حامد في 438 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة، مؤكداً بذلك دوره المؤثر على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدى قميص منتخب مصر في 58 مباراة، مسجلاً هدفًا وحيدًا، وشارك في استحقاقات قارية وعالمية هامة مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم 2018.

توج حامد بـ 14 بطولة خلال مسيرته، منها 3 بطولات دوري مصري، و5 بطولات كأس مصر، وبطولتي سوبر مصري، وبطولتي سوبر إفريقي، وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

كشف حامد في تصريحات سابقة عن كواليس انتقاله إلى الزمالك، مؤكدًا صعوبة القرار رغم تمسك إدارة سموحة به، وأن حلمه باللعب للقلعة البيضاء كان دافعه الأساسي.

تجربته مع اتحاد جدة بجوار النجم الفرنسي كريم بنزيما أضافت له خبرات قيمة، قبل أن يواصل مشواره في الدوري السعودي.

جاء إعلان اعتزاله الرسمي خلال مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الإفريقية، لتكون تلك المواجهة هي الختام لمسيرته داخل المستطيل الأخضر.

قدم طارق حامد مسيرة استثنائية استمرت 17 عامًا، رسخ خلالها اسمه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في تاريخ الكرة المصرية، وأصبح نموذجًا يحتذى به في الالتزام والانضباط والقتالية، وسيظل اسمه محفورًا في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة.





