ورشة Finding Your Film بمهرجان القاهرة السينمائي تكشف عن مواهب جديدة

تستضيف الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي ورشة عمل متخصصة لـ850 متقدمًا، تختار منهم 100 شاب لتطوير مشاريعهم السينمائية تحت إشراف نخبة من المخرجين.

شهدت فعاليات الدورة الـ47 ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم السبت، إطلاق ورشة عمل متخصصة تحمل عنوان "Finding Your Film" (اكتشف فيلمك) داخل قاعة طه حسين، وذلك كجزء من برنامج "الموجة الجديدة" الذي يهدف إلى فتح آفاق الإبداع أمام المواهب الشابة في صناعة الأفلام.

آليات الاختيار وتنوع المشاركين في الورشة

أعلنت إدارة الورشة استلامها أكثر من 850 طلب انضمام من مختلف أنحاء الجمهورية في نسختها الثانية التي حققت إقبالًا غير مسبوق، ليتم اختيار 100 مشارك ومشاركة فقط وفق معايير صارمة تضمن التنوع الجغرافي والفني وتقدم الأولوية لمن يواجهون عقبات في الوصول للتدريب.

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تضمنت القائمة النهائية لـ100 مقعد حضورًا قويًا من الأقاليم بنسبة 70%، يمثلون 23 محافظة مصرية منها أسوان والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، فيما جاء 30 مقعدًا متبقيًا لمشاركة أهالي العاصمة القاهرة.

كما سجلت الورشة نسبة حضور نسائي بلغت 55% من إجمالي المقبولة، بالإضافة إلى مشاركة خمس مواهب عربية مقيمة في مصر يمثلن السودان وفلسطين والعراق واليمن والصومال، مما يعكس الشمولية في اختيار المواهب الواعدة.

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المسار التدريبي المكثف والكوادر التعليمية

يسعى المشاركون خلال ستة أيام متواصلة إلى بلورة أفكارهم الأولية وتحويلها إلى مشاريع سينمائية متكاملة، من خلال مسارات تدريبية شاملة تغطي الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير السينمائي والإنتاج والمونتاج.

يأتي هذا التدريب مدعومًا بجلسات حوارية مباشرة مع نخبة من صناع السينما، حيث تشارك أسماء دولية وعربية بارزة بنقل خبراتها، وعلى رأسهم المديرة الفنية فريدا مرزوق والمنتجة الأردنية رولا ناصر والمدير الفني لمهرجان لوكارنو جيونا نازارو.

كما ينضم إلى الفريق التعليمي مخرجون مصريون متميزون مثل أمير فخر الدين ومريم أبو عوف وبسام مرتضى ونهى عادل وعمرو موسى، لضمان نقل أحدث المعايير الفنية إلى الجيل الجديد من صناع الصورة.

الأعمال المعروضة والاحتفاء بالرموز السينمائية

يتزامن ذلك مع عرض فيلم "LOW EXPECTATIONS" الذي يتناول قصة إنسانية مؤثرة تنقل بطله من ذروة المجد إلى قاع الاكتئاب، ضمن فعاليات المهرجان التي تستعيد أيضًا ذكرى كارثة ملاعب أوروبا من خلال فيلم "Heysel 85".

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في الجانب المكرم، كرمت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في استثنائية، حيث منحها راديو النيل درع التميز في ليلة فنية تجمع بين الاحتفاء بالتراث السينمائي ودعم الطاقات الشابة الجديدة.

تهدف هذه الأنشطة المتعددة إلى ضمان بقاء الإبداع المصري عربياً ودولياً، من خلال دمج الخبرات العريقة مع الأفكار الجديدة التي يقدمها الشباب المبدعون في مختلف المحافظات العربية والمصرية.