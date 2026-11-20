المجلس القومي للمرأة ومعهد التخطيط القومي يعقدان ورشة عمل لمناقشة استراتيجيات دمج المرأة في رؤية مصر للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعدها.

عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ورشة عمل مشتركة تحت عنوان "دمج مكون المرأة في مشروع مصر بعد 2026". وقد حضر الاجتماع المستشارة أمل عمار ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والدكتور أشرف العربي ، رئيس معهد التخطيط القومي ، بالإضافة إلى الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس.

رؤية استراتيجية لدور المرأة في التنمية

أكدت المستشارة أمل عمار أن مصر شهدت تحولاً حقيقياً في مسيرة تمكين المرأة، وذلك في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ترجمة عملية لدعم الإرادة السياسية للمرأة، من خلال أهداف ومحاور محددة. وقد حققت مصر مكتسبات هامة خلال السنوات الماضية في مجالات المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص أمام المرأة في مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتطوير التشريعات، وتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

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تعزيز المكتسبات وبناء أطر مؤسسية

أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذه المكتسبات لم تكن مجرد إنجازات قطاعية، بل أسهمت في إرساء قاعدة مؤسسية وتشريعية ومجتمعية أكثر قدرة على استيعاب مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية. وأوضحت أن التحدي الحقيقي عند مناقشة مشروع "مصر بعد 2026" لا يتمثل فقط في الحفاظ على هذه المكتسبات، بل في تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وأكدت أن الرؤية المستقبلية يجب أن ترتكز على ثلاث توجهات رئيسية هي: الانتقال من إتاحة الفرص إلى تعظيم المشاركة الفعلية، والانتقال من تعدد البرامج والمبادرات إلى تعظيم أثرها واستدامتها، والانتقال من قياس حجم الجهود إلى قياس العائد التنموي.

مقترحات المعهد وخبراء التخطيط

في كلمته، استعرض الأستاذ الدكتور أشرف العربي، الإطار العام لمشروع "مصر ما بعد 2026" ومراحل العمل التي تم تنفيذها بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات. وأكد على أهمية أن يتضمن كل محور من محاور المشروع مكوناً واضحاً لتمكين المرأة، سواء على المستوى الاستراتيجي طويل الأجل أو في البرامج التنفيذية. وأوضحت ورشة العمل أنها تمثل خطوة مهمة في بدء التشاور مع المجلس القومي للمرأة، باعتباره شريكاً أساسياً في هذا العمل، والاستفادة من خبراته ورؤيته في قضايا المرأة وتمكينها، بما يضمن انعكاس احتياجات وأولويات المرأة المصرية في الرؤية المستقبلية للتنمية.

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آليات الدمج ومتابعة المؤشرات

استعرضت الدكتورة نهال المغربل آليات دمج مكون تمكين المرأة ضمن المشروع، بما يضمن إدراج قضايا المرأة في مختلف محاوره ومجالاته. وأكدت أهمية البناء على ما تحقق في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والعمل على تحديد الفجوات القائمة والمستهدفات التي لم يتم تحقيقها. وقد استعرض الدكتور ماجد عثمان مقترحات المجلس القومي للمرأة لدمج مكون المرأة ضمن المحاور المختلفة للمشروع، كما تطرق إلى تجربة مرصد المرأة المصرية، وهو آلية مهمة أطلقتها المؤسسة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر رصد مؤشرات دورية وقياس التقدم المحرز نحو مستهدفات عام 2030.

مجموعات العمل والتدخلات المستقبلية

وتضمنت الورشة تنظيم أربع مجموعات عمل لمناقشة مقترحات المجلس القومي للمرأة في محاور التمكين الاقتصادي للمرأة، والخدمات الاجتماعية الداعمة لأدوار المرأة، والمحور البيئي، ومحور الحوكمة. وأكد الدكتور ماجد عثمان أن دمج مكون المرأة ضمن مشروع "مصر ما بعد 2026" يتطلب استمرار المناقشات والمراجعة والتطوير للوصول إلى تدخلات وسياسات متكاملة تدعم جهود تمكين المرأة المصرية، مما يعزز من إسهامها كمحرك رئيسي للنمو والتقدم في مصر.