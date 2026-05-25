ورشة عمل شمال إفريقيا: قياس أثر البحث العلمي على صياغة السياسات العامة

نقاشات أكاديمية حول أدوات قياس أثر البحث العلمي في اتخاذ القرارات، وتقديم منصة أوفرتون لتتبع الاستشهادات السياساتية، مع تدريب متخصص لتقوية التفكير المنظومي في المنطقة.

نظمت مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم (NAASAC) بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ورشة عمل مكثفة تحت عنوان قياس أثر البحث العلمي على صناعة السياسات : التحديات والأدوات.

شارك في الورشة نخبة من الأكاديميين والباحثين بما في ذلك خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وإبراهيم العيسوي وسهير أبو العينين من مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد، إلى جانب عدد من الباحثين المحليين والدوليين. هدفت الفعالية إلى توضيح الدور الحيوي للمعهد في دعم سياسات عامة تستند إلى الأدلة وتعزيز ثقافة التفكير المنظومي، مع التركيز على بناء قدرات تحليل القضايا المعقدة وصياغة حلول عملية ومستدامة.

في كلمة افتتاحية، أكدت أماني الريس، مديرة المركز، أن قياس أثر البحث العلمي على صناعة السياسات يمثل أداة محورية لضمان توجيه المعرفة العلمية نحو تنمية مستدامة واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. أشارت إلى أن تقييم توظيف نتائج البحوث في تصميم وتنفيذ السياسات العامة يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليص الفجوة بين المجتمع البحثي ومتخذي القرار.

كما أوضحت تيسير أبو النصر، عضو اللجنة الفنية بالمركز، أن قياس الأثر يتطلب تمييزاً منهجياً بين المخرجات البحثية المباشرة والآثار بعيد المدى التي تنعكس على القرارات والسياسات، مشيرةً إلى التحديات المرتبطة بعملية الإسناد وتتبع الأثر عبر فترات زمنية طويلة، لاسيما في ميدان العلوم الاجتماعية. من جانبها، عبرت هيلين إليس، ممثلة منصة "أوفرتون"، عن أهمية المنصة في تقليل الفجوة بين البحث العلمي وصناعة السياسات العامة.

وفرت المنصة منذ تأسيسها عام 2019 آلية لتتبع الاستشهادات السياساتية المرتبطة بالإنتاج البحثي الأكاديمي، وتُفهرس حالياً أكثر من 25 مليون وثيقة سياسات صادرة عن نحو 45 ألف مؤسسة حكومية ودولية وأهلية حول العالم. وهذا يتيح للباحثين والمؤسسات مراقبة الأثر الفعلي لأعمالهم البحثية خارج الأوساط الأكاديمية. ويُظهر المركز من خلال هذه المبادرات التزامه بتعزيز ثقافة التفكير المنظومي ودعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة في المنطقة، حيث يقدم برنامج "تحليل النظم التطبيقية" الإلكتروني الذي يمتد لـ180 ساعة، مستهدفاً المسؤولين الحكوميين والقادة الطموحين.

وقد شمل نشاط المركز مشاركين من دول عربية متعددة مثل فلسطين وسلطنة عمان والأردن والسودان، ما يعكس دوره الإقليمي في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات التنموية المعقدة وتعزيز نهج صناعة القرار المستند إلى الأدلة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قياس أثر البحث العلمي صناعة السياسات التحليل المنظومي منصة أوفرتون تطوير القدرات

United States Latest News, United States Headlines