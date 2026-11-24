وزير العدل يفتتح ورشة تدريبية بالإسكندرية لقضاة الاستئناف والابتدائية حول مكافحة العنف والختان بمشاركة أممية وأوروبية في نوفمبر 2026

أقامت وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل متخصصة في محافظة الإسكندرية تهدف إلى تعزيز الوعي القضائي بقضايا العنف ضد المرأة و ختان الإناث ، بحضور نخبة من القضاة والخبراء الدوليين. وقد شهدت الورشة التي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 نوفمبر 2026، مشاركة فاعلة من 35 قاضياً وقاضية من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في المحافظة، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.

الورشة تهدف لرفع كفاءة القضاة

أكدت وزارة العدل أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك المستمر مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية القاضي محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس. وتسعى الورشة إلى تطوير الأداء القضائي من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب المستجدات القانونية والتشريعية في مجال حماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

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تفويضات دستورية وحقوقية

وأشار القاضي علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، إلى أن منع العنف ضد المرأة وختان الإناث ليس مجرد مخالفات عابرة بل انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية والطفولة. وأكد أن طبيعة هذه الجرائم التي تقع غالباً في إطار أسري مغلق تتطلب تحديات عملية في الإبلاغ والإثبات، انطلاقاً من الالتزامات الدستورية في المواد 11 و80 و93.

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خبراء دوليون يناقشون التغيرات

وتضمن برنامج الورشة محاضرات قدمها المستشار أحمد النجار حول الإطار التشريعي لتطور القوانين المصرية في مواجهة هذه الجرائم، والمستشار محمود حمدي حول الدور المؤسسي لوزارة العدل. كما تناول المستشار حسن خليل إجراءات الحماية القضائية للضحايا وضمانات السرية في المحاكمة لمنع إعادة إيذاء المجني عليها.

استراتيجية التمكين الشاملة

وقالت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الورشة تأتي قبيل انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشددة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لتمكين المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لعام 2030، لضمان الحماية والعدالة.