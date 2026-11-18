ورشة عمل بالقاهرة تسلط الضوء على دور اختيار الممثلين في الإبداع السينمائي ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بمشاركة واسعة من صناع السينما.

شهدت فعاليات النسخة الثامنة من "أيام القاهرة ل صناعة السينما"، والتي تعمل كمنصة مهنية مركزية ضمن الدورة السابعة والأربعين ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إقبالاً كبيراً ومكثفاً من قبل صناع الأفلام المحترفين والمهتمين بفنون الأداء التمثيلي. وتركز هذا الحدث المهني بشكل أساسي على متابعة ورشة العمل المتخصصة التي حملت العنوان الدقيق "Casting as a Creative Process"، أي "الأداء التمثيلي كعملية إبداعية".

البعد الإبداعي في اختيار الممثلين

أضاءت هذه الورشة الضوء على الدور المحوري والحيوي الذي تلعبه عملية اختيار الممثلين (Casting)، مؤكدة أنها لا تقتصر فقط على وظيفة إدارية لملء الأدوار الفنية الشاغرة في الإنتاجات السينمائية. بل تمتد هذه العملية لتسهم بشكل مباشر وفاعل في صياغة الرؤية الفنية الشاملة، وتطوير الشخصيات السينمائية، وتشكيل البعد الدرامي والبصري للعمل السينمائي بأسره، مما يجعلها ركيزة أساسية من ركائز العملية الإبداعية.

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تبادل الخبرات مع المخرجين

تطرق النقاش المكثف والعروض التقديمية التقديمية التي تمت خلال الفعالية إلى الآليات الدقيقة للتعاون المشترك والبناء بين المخرجين ومسؤولي اختيار الأبطال، وكيفية اكتشاف المواهب الجديدة وتوظيف طاقاتهم التمثيلية بما يخدم النص السينمائي بدقة متناهية.

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الاحتفال بمرور خمسين عاماً

تأتي هذه الورشة في إطار الأجندة المهنية الثرية والمتنوعة التي يقدمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، بالتزامن مع احتفاله بمرور خمسين عاماً كاملة على انطلاق دورته الأولى، حاملاً رسالة دؤوبة لدعم وتطوير مهارات الشباب وصناع السينما في مصر والمنطقة العربية.

تعزيز الفرص العالمية

يسعى المهرجان بشكل جاد إلى تعزيز فرص الاحتكاك المباشر بالتجارب العالمية المتميزة، وذلك من خلال توفير منصة للحوار المهني الذي يجمع بين الخبرات المحلية والدولية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتطور الفني والمهني في قطاع صناعة الأفلام في مصر.