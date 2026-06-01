وزارة الأوقاف: كن راضيًا.. وإيَّاك والتباهي

تحدد وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "كن راضيًا.. وإيَّاك والتباهي". وتشجع الوزارة على التوعية بفضيلة القناعة وتسليم الأمر لله تعالى، وتحذر من آفة التفاخر والتباهي بالمظاهر الزائفة التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان " كن راضيًا.. وإيَّاك والتباهي ". وتشجع الوزارة على التوعية بفضيلة ال قناعة وتسليم الأمر لله تعالى، وتحذر من آفة ال تفاخر والتباهي بالمظاهر الزائفة التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري .

وذكرت الوزارة أن المباهاة والتفاخر بالمال أو الجاه أو النسب تُورث الكبر، وتُفسد العلاقات الاجتماعية، وتزرع السخط والحسد والبغضاء بين الخلق. وتشدد الوزارة على أن الرضا يملأ القلب بالسكينة والطمأنينة، ويجعل صاحبه غنيًّا ومستقرًا نفسيًا وإن قلَّت ذات يده. وتسليط الضوء على خطر إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لتغذية المباهاة الرقمية واستعراض تفاصيل الحياة اليومية.

وترى الوزارة أن هذه المنصات توقع الكثيرين في أسر المقارنات المستمرة ويحرمهم من الاستمتاع بالنعم المتاحة بين أيديهم. وتدعو الوزارة الأئمة والخطباء إلى الالتزام بالوقت المحدد للخطبة والموضوع المسند، مع التركيز على معالجة هذه القضية بأسلوب دعوي حكيم يجمع بين التأصيل الشرعي والواقعي. وتشدد الوزارة على ضرورة حماية الكيان الأسري والمجتمعي من تداعيات الانجراف وراء المظاهر والتفاخر الإلكتروني والواقعي. وتشجع الوزارة على الرضا والرضا عن الله، وتحذر من السخط والشقاء الذي يأتي من الله تعالى.

وتسليط الضوء على أهمية التركيز على القيم الأخلاقية والتربية على القناعة والرضا، وتحذر من الآفات التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري. وتشدد الوزارة على ضرورة حماية المجتمع من الآفات التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري.

وترى الوزارة أن التوسع في فضول العيش والملبس والمركب يجر المرء إلى الخيلاء والتعاظم على الناس، وتشدد على أن أخطر صور المباهاة هي ما تقع في العمل الصالح أو العلم، حين يتحولان إلى وسيلة لطلب الشرف والجاه الدنيوي وثناء الخلق بدلاً من ابتغاء وجه الله تعالى. وتشدد الوزارة على ضرورة حماية المجتمع من الآفات التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري. وتشجع الوزارة على الرضا والرضا عن الله، وتحذر من السخط والشقاء الذي يأتي من الله تعالى.

وتسليط الضوء على أهمية التركيز على القيم الأخلاقية والتربية على القناعة والرضا، وتحذر من الآفات التي تؤدي إلى تدمير الاستقرار النفسي والأسري





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة كن راضيًا.. وإيَّاك والتباهي قناعة رضا تباهي مباهاة تفاخر تدمير الاستقرار النفسي والأسري

United States Latest News, United States Headlines